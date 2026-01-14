Джазовая певица из Санкт-Петербурга даст концерт в барнаульском ресторане "Живые души"

Зимний соул-вечер гармонично объединит музыку, культуру и гастрономию в одном пространстве

17 января 2026 года ресторан-поэма "Живые души" приглашает барнаульцев в 19:00 на зимний соул-вечер с участием юной джазовой певицы из Северной столицы – Елизаветы Стреляевой. Гостей ждет путешествие, где звучат истории, а еда и искусство гармонично сплетаются воедино. Каждый из музыкантов здесь привносит через творчество яркую мозаику культур и идей.

Елизавета Стреляева – джазовая певица из Санкт-Петербурга, родилась и выросла в Барнауле. Финалистка телепроекта "Поверь в себя", участница "Голос. Дети" и полуфиналистка "Детской Новой волны". Выступает на конкурсах и фестивалях, поет с оркестрами и играет джаз в клубах Санкт-Петербурга. Регулярно приезжает с концертами в Барнаул, чтобы радовать родных зрителей. Помимо сцены, Елизавета преподает вокал и ведет блог о джазе и вокальной педагогике.

Живой вокал и авторская кухня создадут атмосферу камерного, теплого и глубокого вечера. Такой формат позволяет не просто слушать музыку, а проживать ее вместе с исполнителем – в диалоге вкусов, звуков и смыслов.

Бронь столов на зимний соул-вечер по телефону +7 (3852) 600-046.

Ресторан-поэма "Живые души"

Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Телеграм-канал

Сайт

