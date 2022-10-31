6 тонн макулатуры. Как российские компании участвуют в экопроектах

27 октября 2022 года все экологически сознательные жители страны отмечали День без бумаги, не как праздник, а как повод использовать ресурсы рационально. Отмечают даже целые компании. Например, сотрудники Tele2 к этому дню приурочили большую акцию. Они собрали и сдали на переработку 6 тонн макулатуры, 4,3 кубометра пластика, 3,2 кубометра алюминия и кубометр ПЭТ-плёнки.

Как amic.ru рассказали в компании, экологический проект у них действует с апреля 2021 года. Его инициаторами выступили волонтёры из подразделений дистанционного сервиса. В рамках акции собирают макулатуру, крышки, в офисах установили урны для вторсырья: алюминия, пластика и стекла.

Собственно, 6 тонн — это вес макулатуры, которую сотрудники сдали за эти полтора года. Это поможет сберечь 100 деревьев, 120 тысяч литров воды и 9 тысяч кВт электроэнергии, которые требуются для производства бумаги.

В центральном офисе Tele2 установлен фандомат для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За первые месяцы работы нового оборудования сотрудники сдали более 120 литров пластика и металла. Акция способствует защите окружающей среды, так как одна переработанная бутылка помогает сохранить 500 лет для почвы, уверены в компании. Сотрудники собрали более 20 кг пластиковых крышек, которые также пойдут на вторичную переработку. Вырученные средства направят в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Кроме того, в офисах установили посудомоечные машины и воздушные сушилки для рук, чтобы минимизировать использование пластиковой посуды и бумажных полотенец.

Волонтёры проекта подготовили видеоролики и статьи на экологическую тематику, чтобы сотрудники ещё раз обратили внимание на актуальность проблемы защиты окружающей среды и экономно использовали ресурсы. Специалисты даже побывали на экскурсии на заводе пластиковых изделий в Иркутске и узнали, как из собранного материала изготавливают вёдра, бутылки, вешалки, опоры для арматуры, заглушки для пластиковых окон и другие полезные предметы.

Сотрудники дистанционного сервиса организовали проекты «Вещеворот» и «Доска объявлений», с помощью которых они могут подарить ненужным вещам «вторую жизнь». Помимо этого, специалисты компании регулярно участвуют в городских субботниках.