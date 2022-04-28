МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

МегаФон окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте. Это предусмотрено соглашением, подписанным сегодня с хокимиятом столицы.

Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте.

«Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Развивается законодательство в сфере охраны природы, промышленные предприятия ищут возможности для сокращения негативного влияния. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу — они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации. У МегаФона есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

Среди решений МегаФона, успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа «МегаФон Экология», которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды — воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления в удобном формате — по электронной почте, в пуш-уведомлении или SMS. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.