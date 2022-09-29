На Алтае перед снегопадом расцвели красивые весенние цветы огоньки

На берегах популярного у туристов Телецкого озера на Алтае распустилась купальница азиатская, известная в народе как огоньки, или жарки. Цветы заметили в Алтайском биосферном заповеднике за день до снегопада: снег выпал в республике 29 сентября.

Сотрудница заповедника Лия Светлояр нашла эти огоньки в окрестностях кордона Байгазан, который находится на берегу Золотого озера в 14 км от истока Бии.

Огоньки — это одни из первых весенних цветов на Алтае, расцветают после подснежников в мае или начале июня. Они растут по сырым лугам, лесным полянам, в лесах, встречаются даже в высокогорье. На Алтае в некоторых местах они цветут огромными оранжевыми полянами и их, к сожалению, из-за красоты часто обрывают местные жители или туристы. Это растение относится к редким и охраняемым видам, занесено в Красные книги ряда регионов России.

Фото: Лия Светлояр / vk.com/altzapovednik

Также Лия Светлояр сфотографировала на кордоне и повторно цветущий маральник, который обычно распускается также в мае-июне.

Напомним, что ранее в сентябре в Алтайском крае в сентябре повторно поспела земляника, почему это происходит, редакции сайта amic.ru рассказали в АлтГУ.