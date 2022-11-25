Возле горнолыжного курорта Шерегеш произошло землетрясение

25 ноября в 07:30 сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 на юге Кемеровской области. Его эпицентр находился в 900 метрах от границ курорта Шерегеш и примерно в 1600 метрах — от ближайших строений.

Как рассказал NGS42 директор Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Александр Еманов, какие-либо разрушения при сейсмособытии с такой магнитудой исключены.

В МЧС Кузбасса обращений от населения о последствиях стихии не поступало.

Напомним, 24 ноября произошло землетрясение в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.