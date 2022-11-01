Алтайские маслозаводы разорившегося холдинга выставили на продажу за 9 млрд рублей

Два маслоэкстракционных завода холдинга «Юг Сибири», расположенных в Алтайском крае, выставили на продажу, пишет «Коммерсант».

«Торги назначены на 7 декабря, приём заявок от участников завершится за два дня до этой даты. Шаг аукционов — 10%», — отмечает издание.

Примечательно, что цена на предприятия выросла в два раза с последней оценки, проведённой по состоянию на октябрь 2021 года. Сейчас она составляет 9,07 млрд рублей, в июле этого года сообщали о 4,35 млрд, а ещё ранее — о 2,4 млрд рублей.

Речь идёт о двух маслоэкстракционных заводах (Барнаульский и Бийский), находящихся в залоге у Промсвязьбанка.

Также на торгах намерены продать принадлежащий холдингу омский маслоэкстракционный завод, стартовая цена — 3,43 млрд рублей. Общая мощность по переработке подсолнечника трёх заводов — 1450 тонн в сутки.

Напомним, в декабре 2021 года сообщали, что законсервированный маслозавод в Бийске собиралась купить компания «Благо».