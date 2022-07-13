«Алтайвагон» освободили от уплаты «сверхдоходного» акциза на жидкую сталь

Правительство РФ освободило шесть машиностроительных предприятий, в том числе «Алтайвагон», от необходимости уплаты акциза на жидкую сталь по итогам второго квартала, пишет «Коммерсант».

Четыре компании занимаются машиностроением — «Алтайвагон», «Тяжпрессмаш», «Промлит» и «ВКМ-Сталь», еще две производят специальные стали — Волжский трубный завод ТМК и корпорация «Красный Октябрь».

«Согласно текущему законодательству, из-под действия акциза выводятся заводы в отрасли машиностроения и военно-промышленного комплекса, у которых есть цеха по разливу стали, при условии, что их мощность не превышает 300 тыс. тонн в год», — отмечает издание.

Акциз на сталь как способ изъятия сверхдоходов у металлургов заработал с начала 2022 года. Он составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. На июнь для расчета акциза используется цена $473,8 за тонну (в январе было $622).

Бизнес настаивает на том, чтобы акциз не взимался с производителей всей электростали, но в итоге из-под него удалось вывести только машиностроителей.

Как уточняет издание, металлурги вновь поднимают вопрос отмены акциза, указывая на резко упавшую маржинальность, негативный эффект санкций на экспорт и стоимость логистики, а также резкое укрепление рубля.