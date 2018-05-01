"АвтоВаз" с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд LADA

С 1 мая цена всей модельной линейки данной марки поднимется на 10-25 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на свои итоги ежемесячного мониторинга авторынка.

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Авто Lada уступила Land Rover в рейтинге самых популярных авто в мире

По данным исследования, автомобили линейки Granta, Kalina, Priora, внедорожник 4х4, а также пассажирская и грузовая версии Largus поднялись в цене на 10 тысяч рублей.

Lada Largus Cross, Vesta, Vesta CNG, Vesta SW и XRAY стали дороже на 15 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожала Vesta SW Cross - на 25 тысяч рублей.

На данный момент самой дешевой моделью LADA является Granta - от 409 тысяч рублей, а вот самой дорогой стал XRAY - от 629 тысяч рублей.

Минимальная версия Largus обойдется в 524,9 тысячи рублей, Kalina - 460,6 тысячи рублей, внедорожник 4х4 - 499 тысяч рублей, Priora - 424,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada подскочили в цене в январе этого года на 2-3%