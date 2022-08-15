Банк ВБРР улучшил условия по ипотеке

Банк ВБРР снизил ставки по основным ипотечным программам: «Ипотека. Готовое жильё», «Ипотека. Новостройка», «Рефинансирование», «Кредит под залог недвижимости». Теперь базовые процентные ставки по ипотеке по этим программам в ВБРР составляют:

— от 9,7% до 10,2% годовых на приобретение готовой или строящейся недвижимости;

— от 9,7% до 10,9% годовых на рефинансирование ипотеки;

— от 10,7% до 10,9% годовых по кредиту под залог имеющейся недвижимости.

Кроме того, ВБРР расширил условия программы «Кредит под залог недвижимости». Теперь по этой программе возможно кредитование на любые цели под залог строящейся квартиры (под залог прав требований на квартиру).

Базовые ставки указаны при наличии всех видов страхования: обязательное — имущественное (риски повреждения, утраты / гибели недвижимости), по желанию заёмщика — личное (страхование жизни и здоровья), титульное (страхование риска потери или ограничения права собственности — если применимо). При отсутствии какого-либо вида страхования ставка по кредиту увеличивается на 0,5 процентного пункта за каждый вид страхования соответственно. При отсутствии регистрации ипотеки недвижимого имущества в пользу банка ставка увеличивается на 1% (для строящегося жилья). Условия кредитования для конкретного заёмщика определяются банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий.

Валюта кредита — рубли РФ. Возможны дополнительные расходы по государственной регистрации сделки, оценке недвижимости, оплате услуг нотариуса, страхованию. Комиссии отсутствуют. Срок кредитования — от 5 до 30 лет. Сумма кредита составляет (в зависимости от программы кредитования, объекта недвижимости и региона его местонахождения): от 1 млн до 50 млн рублей — для программ «Ипотека. Готовое жильё», «Ипотека. Новостройка», «Рефинансирование», от 1 млн до 60 млн рублей — для программы «Кредит под залог недвижимости». Первоначальный взнос: от 10% от стоимости недвижимости (в зависимости от программы и цели кредитования, региона нахождения недвижимости). Возможно использование материнского семейного капитала вместо первоначального взноса. Диапазон полной стоимости кредита: 10,127% — 13,812%.

Подробные условия программ ипотечного кредитования вы можете узнать на сайте ВБРР, по телефону контакт-центра ВБРР: 8 (800) 700-03-49 или обратившись в региональный офис банка ВБРР по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 69, тел.: +7(3852) 63 06 21.

Представленная информация действительна с 03.08.2022, носит справочный характер и не является публичной офертой.

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