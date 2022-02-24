Центробанк объявил о мерах по стабилизации на финансовом рынке

Банк России начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, сообщила пресс-служба регулятора. Также принято решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям.

“Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий”, — сказано в заявлении ЦБ.

Напомним, после начала спецоперации России в Донбассе рубль начал стремительно дешеветь относительно доллара и евро. На Московской бирже даже прекратились торги. Когда они всё-таки возобновились, то начались с рекордных курсов иностранных валют.