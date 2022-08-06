Колбаса и детское питание. Что сильнее всего подорожало в Алтайском крае за июль 2022 года?

Цены на продукты, которые весной 2022 года росли взрывными темпами, продолжают медленно стабилизироваться в Алтайском крае. Большинство позиций, которые еженедельно отслеживает Алтайкрайстат, подешевели в течение июля.

Тем не менее несколько продуктов всё же стали стоить дороже во втором месяце лета. Некоторые — более чем на 15%. О том, что сильнее всего подорожало на Алтае с 1 июля по 1 августа 2022 года, — в материале amic.ru.

Мясо и колбаса

Из мяса, цены на которое отслеживают алтайские власти, подорожала только баранина. Зато стоимость выросла почти на 20 рублей лишь за месяц. Если в начале июля один килограмм обходился в среднем в 543 рубля, то сейчас — в 563 рубля. Подорожание за месяц — 3,6%.

Ещё один мясной продукт, который «подскочил» в цене, — полукопчёная колбаса. За прошедший месяц стоимость килограмма поднялась с 527 до 533 рублей. Таким образом, цена выросла на 6 рублей, или 1,1%.

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Детское питание

Продолжает дорожать и детское питание. Например, мясные консервы для детского питания ещё за июнь выросли в цене на 3%. Килограмм в начале июля в среднем обходился в 986,86 рубля.

В июле рост цен только продолжился. К началу августа стоимость килограмма поднялась ещё на 0,5% и теперь составляет 992,15 рубля.

Сухие молочные смеси для детского питания тоже продолжают дорожать. За июль стоимость килограмма увеличилась сразу на 34,63 рубля (3,5%) и составляет уже 1015,63 рубля. И это при том, что в течение июня смеси уже подорожали почти на 40 рублей.

Сметана

Дорожает и сметана. В течение июля цена за килограмм выросла примерно на 4 рубля. Месяц назад такой объём обходился в среднем в 247 рублей, а теперь — в 251 рубль. Это плюс 3,5% к стоимости.

Рис

Средняя цена за килограмм риса к началу августа уже «перевалила» за 110 рублей. Хотя ещё в мае 2022 года многих жителей региона удивило, что крупа стала стоить дороже сотни. Но рост цены продолжился.

Сейчас Алтайкрайстат оценивает килограмм продукта в среднем в 110,65 рубля. В начале июля было на 1,6% меньше — 108,84 рубля.

Кстати, если верить данным ведомства, рис теперь стоит дороже гречки, килограмм которой обходится в среднем в 109,89 рубля.

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Макароны

Макароны дешевели в течение июня, но во второй месяц лета вновь начали расти в цене. Так, к 1 июля средняя цена за килограмм составляла 104,29 рубля. Но к началу августа она «подскочила» до 107,33 рубля. В среднем продукт подорожал на 2,9%.

Сильнее всего — лук

Лидер «антирейтинга подорожания» — репчатый лук. Цена вновь установилась на совсем непривычной для алтайских потребителей отметке. По данным Алтайкрайстата, сейчас стоимость одного килограмма составляет в среднем 57,07 рубля. Даже в апреле 2022 года, когда цены вышли на пик, лук стоил дешевле — около 52 рублей.

В течение июля стоимость увеличилась на 8,67 рубля — это почти 18% подорожания.

Как сильно продукты на Алтае подорожали весной 2022 года, смотрите в инфографике amic.ru.