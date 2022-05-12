Курс доллара упал ниже 64 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 64 рублей. Согласно данным биржи, на 17:03 курс составлял 63,98 рубля.

Курс евро снизился на 4,15 рубля — до 66,35 рублей.

Национальная валюта демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро с середины марта, после того как появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. В результате спрос на валюту сократился, при этом экспортерам было необходимо продавать 80% валютной выручки.

10 марта доллар и евро находились на пиковых значениях на Мосбирже — их курс составил 121,5 рубля и 132,4 рубля соответственно. 5 мая курс доллара упал до двухлетнего минимума в 65,31 рубля, а курс евро — до 69, 72 рубля.