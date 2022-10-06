Лукашенко недоволен наценкой в 300% на белорусские яблоки и свеклу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен наценкой на продукты. Об этом сообщает «БелТА».

«Яблоки, лук, свёклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!» — возмутился Лукашенко.

Он потребовал разобраться со спекулянтами, которые наживаются на перебоях с производственно-сбытовых цепочек.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко с 6 октября запретил поднимать цены в стране.