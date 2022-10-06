Лукашенко недоволен наценкой в 300% на белорусские яблоки и свеклу
Президент Белоруссии потребовал разобраться со спекулянтами
6 октября 2022, 22:44, Илья Звягинцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен наценкой на продукты. Об этом сообщает «БелТА».
«Яблоки, лук, свёклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!» — возмутился Лукашенко.
Он потребовал разобраться со спекулянтами, которые наживаются на перебоях с производственно-сбытовых цепочек.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко с 6 октября запретил поднимать цены в стране.
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