Минфин Японии не понял, как можно платить за газ в рублях

Власти Японии изучают вопросы оплаты российского газа в рублях, поскольку пока у Токио нет понимания того, как это сделать. С заявлением по ситуации выступил глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки.

«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чём состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в данный момент правительство Японии обсуждает с профильными ведомствами варианты выхода из этой ситуации.

В последнее время общая доля российского газа в японском импорте составляла 8,8%.