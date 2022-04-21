Набиуллина оценила вероятность дефолта в России

В распоряжении России есть все необходимые финансовые ресурсы, чтобы не допустить дефолта. Об этом заявила глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передаёт РИА Новости.

«Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — заявила глава Банка России.

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Вероятность дефолта стала обсуждаться после начала специальной военной операции России на территории Украины в феврале 2022 года. Вскоре после этого страны ЕС, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели против России несколько пакетов экономических санкций, в том числе и заморозив часть резервов российского Центробанка. Параллельно с этим многие крупные международные компании объявили об уходе с российского рынка или о приостановке деятельности. Среди них IKEA, Volvo, Intel, Microsoft, McDonalds и многие другие.

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