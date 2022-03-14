Пятизвездочный отель на горнолыжном курорте Алтая построят к концу 2022 года

Строительство масштабного пятизвёздочного отеля на горнолыжном комплексе (ГЛК) «Манжерок» в Республике Алтай завершат до конца 2022 года. Отель будет рассчитан на 300 номеров и позволит региону принять больше туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя операционного директора по управлению бизнесом ГЛК Джамшеда Лутфуллоева.

«Мы находимся на этапе масштабного строительства нового пятизвёздочного отеля. Сдача планируется в декабре 2022 года. Параллельно ведём строительство 12 вилл для премиальных гостей с тремя видами бань, бассейнами, спа-комплексом», — сказал Лутфуллоев.

По его словам, активная стройка идёт в горнолыжной части курорта. В настоящее время здесь работают три канатные дороги, трассы общей протяжённостью 20 км. На втором этапе будут построены ещё две канатные дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс к новому сезону достигнет 23 км.

При этом стоимость инвестиций в отель не раскрывается. Его появление поможет республике принять дополнительное количество туристов, которые неизбежно поедут отдыхать на Алтай из-за западных санкций, пояснила министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова.

«В сезон загрузка средств размещения, несмотря на то, что за последние пару лет были введены дополнительные мощности, максимальная. К концу года будет введён очень большой отель с очень большой инфраструктурой на ГЛК „Манжерок“, стройка сейчас идёт большими темпами», — приводит слова министра издание.

Отметим, что из-за санкций российские авиакомпании практически прекратили международные полёты. На этом фоне власти Республики Алтай сообщают о росте туристов.