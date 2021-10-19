Россияне будут больше платить за такси и доставку еды

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды в России начали вводить сервисные сборы, сообщает "Коммерсантъ". Компании называют это распространённой практикой во всём мире.

Дополнительная плата появилась у "Ситимобил", Delivery Club и "Яндекс.Еды". "Ситимобил" включит в стоимость поездки сбор в размере 1-4,5 руб. Как заявили в агрегаторе, такой сбор есть как у зарубежных сервисов Lyft и Uber, так и у "Яндекс Go".

В "Ситимобил" говорят, что не стали вводить комиссию в виде процента от стоимости поездки, так как фиксированная сумма уменьшит его размер. По расчётам "Коммерсанта", за три месяца сервисный сбор может принести агрегатору 50-225 млн руб.

Сервисный сбор также начал появляться и у крупнейших сервисов доставки готовой еды и продуктов. "Яндекс.Еда" установила фиксированную сумму – 29 руб. за заказ, у Delivery Club он варьируется от 1 до тех же 29 руб.

"Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц", – отмечают в пресс-службе "Яндекса".

Ранее сообщалось, что "Яндекс.Такси" повысит комиссию и изменит структуру тарифов в некоторых регионах.