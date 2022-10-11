Одних освобождаем, другие платят. Почему на Алтае собираются повысить стоимость патента для предпринимателей

Стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае уже в 2023 году может вырасти в разы. Об этом amic.ru сообщили сразу несколько представителей бизнеса. Они заявили, если налог серьёзно вырастет, многие будут вынуждены уйти в тень или вообще закрыться. Однако авторы инициативы уверены, что необходимость повышения назрела давно, так как ряд «патентщиков» вообще ничего не отчисляют в местные бюджеты.

Брешь в районных и городских бюджетах

В Алтайском крае по патентной системе (ПСН) работают более 17 тысяч предпринимателей. Для них сейчас это один из самых выгодных видов налогообложения. Патент освобождает от НДФЛ и НДС, а также от заполнения налоговых деклараций. Сумма налога фиксированная, то есть человек заранее знает, сколько ему придётся заплатить в конце года. И вишенка на торте — из стоимости патента можно вычесть страховые взносы. За этим минусом по некоторым видам деятельности налог выходит нулевым.

В итоге отчисления в местные бюджеты идут, но их слишком мало, сообщил amic.ru председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев. По его словам, по большей части налоги поступают от «патентщиков», которые имеют наёмных работников. Но и они могут минусовать до 50% от уплаченных страховых взносов. Те же, кто работают в одиночку, могут компенсировать в счёт уплаты налога все 100% от суммы этих взносов. Получается, что в бюджет от них не поступает ни копейки.

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Так, в прошлому году алтайские «патентщики» заплатили 541 млн рублей страховых взносов. Деньги ушли во внебюджетные фонды. И такая же сумма, за минусом трёх миллионов, в итоге была компенсирована в счёт уплаты за патент.

«Потом мы удивляемся: почему дорога не достроена, почему коммунальное хозяйство изношено, у учителя зарплата невысокая. Возможно, потому, что кто-то не исполняет свои обязанности по налогам. Деньги из воздуха не берутся, они приходят только из экономики», — отметил Антон Васильев.

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семёнов подчёркивает, что, с одной стороны, необходимо сделать так, чтобы предпринимателям было выгодно и интересно платить налоги, а с другой стороны, выполнять обязанность по сбору налогов. Но депутат отмечает, что рубль должен стать именно «дисциплинарным».

«Если патент — это налог, следовательно, должен быть какой-то „дисциплинарный рубль“, который предприниматель обязан платить. Надо воспитывать предпринимателей, что налоги надо платить. Но это должна быть именно воспитательная функция, а не фискальная. Действующие ставки по многим видам деятельности несут для бюджетов отрицательные значения. Понятно, что ставки нужно повысить до такого уровня, чтобы как минимум по итогу это были не отрицательные значения. Очень важно найти компромиссное решение. Патент — это система налогообложения, которая по своей логике должна быть удобнее и выгоднее, чем упрощённая система налогообложения (УСН). Справедливая ставка патента должна быть между нулём и ставкой УСН 6% с оборота», — говорит Владимир Семёнов.

Владимир Семёнов отметил, что патент должен быть самым доступным из видов систем налогообложения и с точки зрения администрирования, и цены. Только самозанятые должны платить меньше.

«В том виде, в котором первоначально находится законопроект, понятно, что предпринимателей не устраивает. То, что предлагается, мне тоже не кажется справедливым. Но когда ставка налога выходит нулевая, тоже неправильно. Мы одних полностью освобождаем от налогов, а другие, которые не попали под патент, платят налоги. Нужно поддерживать и предпринимателей, и тех, кто у нас живёт за счёт бюджета. Но ещё раз подчеркну, главная задача: рубль должен именно стать дисциплинарным. Ставка должна вырасти минимально», — отмечает депутат Семёнов.

Антон Васильев напомнил, что изначально патентная система не подразумевала права на возмещение. Поэтому существовавшая модель позволяла рассчитывать районным и городским администрациям на размеренное пополнение бюджета. После изменений ПСН в 2021 году этот налоговый режим стали выбирать чаще, а бюджеты начали нести убытки.

«Две недели назад мы провели совещание с участием представителей всех бизнес-объединений, регионального Министерства финансов, налоговой службы. Все солидарно признали, что сегодняшняя патентная система фактически сводит патент даже не к нулю, а к отрицательным ставкам. Я не услышал категоричного „против“. Каждый предприниматель должен привыкнуть к тому, что нужно уплачивать не только социальные взносы, но и налоги. Мы будем аргументированно определяться с той моделью, которая устроит, с одной стороны, предпринимателей, с другой стороны, учтёт фискальный интерес бюджета, особенно муниципалитетов», — говорит Васильев.

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Заложники ситуации

Корректировать потенциальный годовой доход при ПСН могут местные власти. В Алтайском крае перспективу его увеличения обсуждают уже давно. И вот две недели назад представители бизнеса получили проект документа, который предполагает рост патента от 3 до 21 раза. У некоторых предпринимателей эти цифры вызвали недоумение.

«Первая реакция на размер увеличения потенциального дохода, а значит и суммы налога, была, мягко говоря, шоком. Просто нет слов. Наш край один из самых нищих и вдруг предлагают такой скачок по налогу. В то время как в других регионах такого увеличения даже в проектах не наблюдается, а я работаю с предпринимателями по всей России. Я бы поняла увеличение на 100-200%, но когда в 20 раз хотят увеличить, у меня возникает только один вопрос: цифры нажимали на клавиатуре не глядя? В итоге это всё отразится на конечном потребителе, а он с таким повышением будет не согласен. Получается, бизнес остаётся в заложниках, потому что он настолько увеличить ценник не может, а налоги платить обязан. Причём не в процентном соотношении, а в разы», — говорит член Палаты налоговых консультантов, руководитель Центра налогового планирования Алёна Гасс.

По мнению эксперта, патент станет невыгоден предпринимателям по многим видам деятельности, а значит бизнес уйдёт в тень. Либо предприниматели будут вынуждены увести в тень своих работников, чтобы хоть как-то компенсировать свою налоговую нагрузку.

«Для преподавателей предполагается увеличение стоимости патента в 21 раз, для транспортников — более чем в четыре. А ведь у нас все товары в магазинах с колёс. Да, соглашусь, что сейчас налог у тех же преподавателей очень скромный. Налог был около двух тысяч рублей в год, это действительно мало. Но теперь им хотят вменить потенциальный доход почти в миллион, ничего себе, хорошо живут у нас преподаватели! Откуда брать деньги, чтобы заплатить такие налоги? Должны быть соизмеримые рамки. Зачем вменять такие доходы, если таких доходов нет в Алтайском крае», — говорит Алёна Гасс.

Ещё один вариант: перейти на «упрощёнку» (УСН). В этом случае размер налога будет составлять 6% от заработка: сколько заработал, от этой суммы и заплатил, либо 15% с прибыли. Но тут уже придётся вести учёт полностью, все операции должны быть документально оформлены, а перечень принимаемых затрат в налоговом кодексе строго ограничен. И это значит, что работать без бухгалтера уже не получится, а его услуги тоже стоят денег. А это опять дополнительные расходы для предпринимателей.

«Понятно, что бюджет нужно пополнять, деньги нужно откуда-то брать. Но я ожидала увеличение, пускай, в два-три раза, но когда я сделала расчёт на конкретных клиентах, которые работают на патенте, увидела, что увеличение для разных видов деятельности будет в четыре, пять, шесть, двадцать раз, и тут Остапа понесло. Да, законопроект ещё не подписан, но сейчас этот вопрос уже обсуждается, можно предположить, что мы его увидим в окончательном варианте, когда уже и нечего будет обсуждать», — говорит Алёна Гасс.

Председатель комитета по налогам регионального отделения «Опора России», директор бухгалтерской компании «1+1» Ольга Сорокина подтверждает: категории «патентщиков», у которых сумма налога выходит нулевая, действительно есть. Это все те, у кого патент стоит меньше 40 тысяч. Но это не такая большая категория, говорит эксперт. В неё попадают парикмахеры, представители сферы допобразования, айтишники, мастера по изготовлению ключей, ремонту обуви и других бытовых услуг.

«Я соглашусь, что некоторые успешные специалисты по информационным технологиям и те, кто ведут семинары, хорошо зарабатывают. Здесь некое повышение было бы обоснованно. Но что касается бытовых услуг, что с них брать? Спасибо, что люди сами себя заняли. Их надо благодарить за то, что им не нужно пособие по безработице платить. Что касается розничной торговли, общественного питания и транспорта, для них существенное увеличение налогов произошло, когда они перешли с ЕНВД. А сейчас для них ещё планируется увлечение в три-четыре раза», — отмечает Ольга Сорокина.

По её мнению, самый уязвимый сегмент — это мелкая торговля. Это те предприниматели, которые содержат до 50 «квадратов» помещения. Стоимость патента на их торговую точку колеблется от 20 до 100 тысяч рублей. Для них увеличение может стать просто критическим.

«Это бы заработать, а им хотят поставить планку в два раза больше. Что смеяться? Они не закроются, но будут вынуждены уйти работать „вчёрную“, за наличные. По образованию подразумевается повышение в 21 раз, по розничной торговле — в пять. Пока идут разговоры, что эти расчёты предварительные, но те цифры, что мы увидели, подразумевают очень серьёзное повышение», — говорит Ольга Сорокина.

Председатель регионального отделения «Опора России» Евгений Госьков говорит, что сейчас вносить изменения в систему налогообложения не время. Он отмечает: многие предприниматели и их сотрудники попали под частичную мобилизацию. В связи с этим возникают вопросы с ведением бизнеса. Кроме того, большинство предпринимателей оказывают различного рода помощь мобилизованным, а это тоже финансовая нагрузка.

«Если дополнительно увеличить налоговую нагрузку, это приведёт к усилению напряжения. Мы обсуждаем этот вопрос, находимся в постоянной связи с другими предпринимательскими объединениями, аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Наша позиция принципиальная: сейчас не время для таких изменений», — отметил Евгений Госьков.

Не согласен с повышением и депутат АКЗС, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду», Александр Молотов. Он отмечает, что сейчас «не время заниматься повышением». А если «финансовый блок намерен переложить финансовую нагрузку на предпринимателей, то делать это нужно максимально публично».

«Все знают, что законопроект разрабатывается и должен быть внесён в повестку октябрьской сессии, но делается это кулуарно. Это порождает напряжение и недовольство. Я видел проект этого закона, потому что он уже обсуждался. Но решения ещё нет. И зайдёт ли он официально в свете сегодняшних событий, в том числе экономических, пока неясно. Но документ действительно предполагает по некоторым видам деятельности повышение стоимости патента. Тут возникают вопросы. Нужно садиться и обсуждать. Если предпринимательство резко негативно к этому относится, а в сегодняшних реалиях понять их можно, то нужно откладывать этот вопрос», — говорит Александр Молотов.

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Выводы делать преждевременно

Депутат Антон Васильев подчёркивает: выводы делать преждевременно. По его словам, на данный момент речь идёт лишь о выработке оптимального варианта по патенту. С бизнес-сообществом проводят консультации, и идёт разработка текста документа. Далее законодателям необходимо будет аргументированно определиться с той моделью, которая, с одной стороны, устроит предпринимателей, с другой стороны, фискальный интерес бюджета, особенно муниципалитетов.

«Говорить о том, что уже есть законопроект, который в разы увеличивает стоимость патента, нельзя. Сегодня идёт работа над текстом документа и предварительные расчёты. Сейчас перед регионом стоит задача найти приемлемый налоговый режим, который обеспечит какую-то долю платежей в муниципальные бюджеты. Не нужно говорить, что решение принято и с 2023 года стоимость патента однозначно вырастет», — отметил Антон Васильев.

По словам депутата, преждевременно говорить и о сроках рассмотрения законопроекта. При этом Васильев отметил, что сейчас стоит вопрос о мобилизации всех ресурсов для выполнения публичных задач. По сути, те, кто используют патент, не играют никакой роли в экономике в этих условиях.

«Преждевременно говорить о каких-то сроках. Но если мы хотим совершенствовать налоговое законодательство, нужно иметь в виду, что срок принятия законов ограничен 1 декабря. Мы должны ввести эти изменения до Нового года, как этого требует налоговое законодательство, иначе 2023 год будет потерян. Это тоже очень важно понимать», — заключил Антон Васильев.