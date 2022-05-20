ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в регионах Алтая до 15 миллионов рублей

ВТБ с 20 мая повышает максимальную сумму по ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках. Теперь при покупке объекта в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики могут получить на льготных условиях кредит до 30 миллионов рублей, а в других регионах присутствия банка — до 15 миллионов рублей.

В рамках «семейной ипотеки» и ипотеки с господдержкой на новостройки кредит с расширенной суммой доступен клиентам ВТБ по привычной льготной ставке. Ставка для лимита свыше 12 миллионов рублей в столичных регионах (6 миллионов — в остальных субъектах) субсидируется за счет застройщиков-партнеров ВТБ. При этом для заемщика банк обеспечивает единую процентную ставку на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

«Сочетание льготной и рыночной ипотеки расширяет возможности покупателей квартир в новостройках. Он позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 миллионов рублей, а приобрести объект более высокого уровня или расширенной площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, что крайне важно в нынешних экономических условиях. Клиенты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с учетом выгодного процента по ипотеке», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, новая программа окажет позитивное влияние и на строительный рынок России.

Расширение лимитов по ипотечной госпрограмме станет для отечественных застройщиков серьезным стимулом не только к более активному развитию текущих, но и запуску новых девелоперских проектов. Традиционно это отражается и на смежных сегментах экономики, ведь строительный сектор тесно связан с производством, транспортом, технологиями и другими отраслями. Мы уверены, что нашему примеру последуют и другие игроки, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом. ВТБ уже достиг договоренности о работе по новой программе с крупнейшими застройщиками нашей страны", — добавил зампред ВТБ.

Льготные условия доступны при приобретении квартиры или готового дома с земельным участком у застройщика. Получить информацию об участии компании в комбинированной программе ВТБ клиенты могут непосредственно у ее представителя. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости для всех категорий клиентов. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка ВТБ.