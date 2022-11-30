Зарплата бюджетников вырастет в 2023 году на 8%

В 2023 году зарплата бюджетников вырастет более чем на 8%. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации.

По словам министра, такой показатель уже заложен в федеральном бюджете на 2023-2025 годы.

«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики», — заявил глава ведомства.

Силуанов также отметил, что в следующем году пенсии также увеличатся на тысячу рублей. Говоря о денежном довольствии военнослужащих, он отметил, что сейчас «всё идёт в рамках решений, которые были приняты». Министр отметил, что более опережающими темпами растут денежные содержания сотрудников правоохранительных органов, а военнослужащих — в соответствии с динамикой роста инфляции.