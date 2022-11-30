Зарплата бюджетников вырастет в 2023 году на 8%
По словам министра финансов Силуанова, такой показатель уже заложен в федеральном бюджете на 2023-2025 годы
30 ноября 2022, 17:22
В 2023 году зарплата бюджетников вырастет более чем на 8%. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации.
По словам министра, такой показатель уже заложен в федеральном бюджете на 2023-2025 годы.
«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики», — заявил глава ведомства.
Силуанов также отметил, что в следующем году пенсии также увеличатся на тысячу рублей. Говоря о денежном довольствии военнослужащих, он отметил, что сейчас «всё идёт в рамках решений, которые были приняты». Министр отметил, что более опережающими темпами растут денежные содержания сотрудников правоохранительных органов, а военнослужащих — в соответствии с динамикой роста инфляции.
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