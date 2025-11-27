Футболиста из Барнаула в Таиланде едва не приговорили к казни за наркосбыт

При обыске у парня нашли наркотики, часть которых предназначалась для продажи

Задержание футболиста с гостями / Фото: "Жизнь"

Футболист из Барнаула Дмитрий Пупышев оказался в центре уголовного дела в Таиланде – по местным законам ему грозила смертная казнь за торговлю наркотиками, но в итоге ее заменили длительным тюремным заключением, сообщает "Жизнь".

20-летнего бывшего спортсмена задержали в его квартире, где, по данным правоохранителей, находился тайник с таблетками и порошками. В момент визита полиции у него были гости – 23-летние Сиравит и Тханакрит. Их тоже арестовали. При обыске нашли наркотики, часть которых предназначалась для продажи.

«Троицу отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило употребление запрещенных веществ. На допросе полиция выяснила, что Пупышев не только хранил наркотики, но и принимал заказы, договаривался о сделках и предлагал новые вещества через зашифрованные чаты», – пишет издание.

За распространение тяжелых наркотиков в Таиланде предусмотрена смертная казнь, но Дмитрию ее заменили длительным лишением свободы. Сейчас он сидит в камере для иностранцев и ждет депортации. По словам сокамерников, он избегает общения и большую часть времени проводит в тишине.

