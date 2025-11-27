Футболиста из Барнаула в Таиланде едва не приговорили к казни за наркосбыт
При обыске у парня нашли наркотики, часть которых предназначалась для продажи
27 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
Футболист из Барнаула Дмитрий Пупышев оказался в центре уголовного дела в Таиланде – по местным законам ему грозила смертная казнь за торговлю наркотиками, но в итоге ее заменили длительным тюремным заключением, сообщает "Жизнь".
20-летнего бывшего спортсмена задержали в его квартире, где, по данным правоохранителей, находился тайник с таблетками и порошками. В момент визита полиции у него были гости – 23-летние Сиравит и Тханакрит. Их тоже арестовали. При обыске нашли наркотики, часть которых предназначалась для продажи.
«Троицу отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило употребление запрещенных веществ. На допросе полиция выяснила, что Пупышев не только хранил наркотики, но и принимал заказы, договаривался о сделках и предлагал новые вещества через зашифрованные чаты», – пишет издание.
За распространение тяжелых наркотиков в Таиланде предусмотрена смертная казнь, но Дмитрию ее заменили длительным лишением свободы. Сейчас он сидит в камере для иностранцев и ждет депортации. По словам сокамерников, он избегает общения и большую часть времени проводит в тишине.
Ранее в Алтайском крае задержали 35-летнего жителя Косихинского района, у которого нашли крупную партию наркотиков. В заброшенном доме, принадлежащем мужчине, полицейские обнаружили 4,3 кг измельченной конопли и около 30 граммов гашиша.
09:40:11 27-11-2025
"у него были гости – 23-летние Сиравит и Тханакрит" - я не разбираюсь в именах, это были девочки или мальчики?
Футболиста конечно лучше было бы казнить.
09:44:20 27-11-2025
Смерть драг-дилерам!
10:09:33 27-11-2025
А зачем его депортировать ? И куда ? Пусть там сидит. В яме.
10:13:23 27-11-2025
ждёт депортации? а нам то он на кой? лучше бы Тае казнили, конечно.
10:14:01 27-11-2025
Вот это я понимаю ,что значит у них законы.Вот там быстро найдут управу на разных жуликов.А у нас всё не слава Богу.
11:27:47 27-11-2025
У вас еще остался вопрос, почему Барнаулькое "Динамо" так похоже на "Газмяс"? Ответ дал Дима Пупышев.
15:52:01 27-11-2025
Гость (11:27:47 27-11-2025) У вас еще остался вопрос, почему Барнаулькое "Динамо" так по... Дима Пупышев такой же футболист, как я - Д'Артпньян... Стаж занятий футболом два года в возрасте 10-11 лет)))