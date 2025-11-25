В Алтайском крае задержан мужчина, выращивающий наркотики в огороде

Ранее сельчанин уже привлекался к ответственности

25 ноября 2025, 11:42, ИА Амител

Изъятая партия наркотиков / Фото: МВД Алтайского края

В Алтайском крае задержали 35-летнего жителя Косихинского района, у которого нашли крупную партию наркотиков. Как сообщили в МВД, в заброшенном доме, принадлежащем мужчине, полицейские обнаружили 4,3 кг измельченной конопли и около 30 граммов гашиша.

По данным следствия, фигурант выращивал каннабис на своем приусадебном участке, затем перерабатывал его и хранил для личного употребления. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ о хранении наркотиков в крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается», – отметили в ведомстве.

Ранее в Барнауле с крупной партией "синтетики" задержали 21-летнюю закладчицу, которая нашла такую подработку по объявлению о "быстром заработке".