Проект о едином реестре и маркировке домашних животных внесли в Госдуму

Обязанность по маркировке и регистрации животных авторы законопроекта предлагают закрепить за их владельцами

28 апреля 2026, 23:36, ИА Амител

12 пород собак признали опасными / Фото: amic.ru

В Госдуму внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных с последующим внесением их в специальный реестр. Текст инициативы опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Предполагается, что новые меры могут изменить правила учета питомцев и повлиять на решение проблемы безнадзорных животных.

Инициатором выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга, куда законопроект был внесен еще в 2024 году. В марте 2025 года петербургские депутаты одобрили документ и приняли решение направить его на рассмотрение в нижнюю палату федерального парламента.

В документе предлагается внести изменения в действующие законы "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии", а также создать единый реестр домашних животных. Согласно инициативе, в него должны включаться сведения о владельцах, самих питомцах, их биологическом виде и породе.

Обязанность по маркировке и регистрации животных авторы законопроекта предлагают закрепить за их владельцами. В пояснительной записке подчеркивается, что введение такой системы должно сократить число потерявшихся собак и кошек, поскольку позволит быстрее устанавливать их хозяев и возвращать животных домой.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.