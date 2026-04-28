Проект о едином реестре и маркировке домашних животных внесли в Госдуму

28 апреля 2026, 23:36, ИА Амител

12 пород собак признали опасными / Фото: amic.ru

В Госдуму внесен законопроект об обязательной маркировке домашних животных с последующим внесением их в специальный реестр. Текст инициативы опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Предполагается, что новые меры могут изменить правила учета питомцев и повлиять на решение проблемы безнадзорных животных.

Инициатором выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга, куда законопроект был внесен еще в 2024 году. В марте 2025 года петербургские депутаты одобрили документ и приняли решение направить его на рассмотрение в нижнюю палату федерального парламента.

В документе предлагается внести изменения в действующие законы "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии", а также создать единый реестр домашних животных. Согласно инициативе, в него должны включаться сведения о владельцах, самих питомцах, их биологическом виде и породе.

Обязанность по маркировке и регистрации животных авторы законопроекта предлагают закрепить за их владельцами. В пояснительной записке подчеркивается, что введение такой системы должно сократить число потерявшихся собак и кошек, поскольку позволит быстрее устанавливать их хозяев и возвращать животных домой.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.

Комментарии 4

Гость

10:03:18 29-04-2026

На лоб уже себе эту маркировку нанесите и внесите в реестр всех реестров

Гость

11:07:23 29-04-2026

Пусть эти думцы сами себе чип вставят и куаркод на лбу вытатуируют, чтоб страна знала героев

Гость

11:34:47 29-04-2026

Я пробовал ввести чипы в аквариумных рыбок, но они все внезапно передохли. Это кислотность воды низкая или мало освещения? Чип в целом рыбкам плавать не мешал, одна его часть торчала изо рта, вторая - под задним плавником.

Гость

11:36:24 29-04-2026

Для бродячих собак нужна специальная маркировка в виде металлического чипа длиной два метра и толщиной 20см. Такой чип будет достаточно хорошо виден с безопасного расстояния.

