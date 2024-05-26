Эксперт рассказала, когда людям могут отказать в компенсации расходов на ЖКХ
По словам специалиста, в документах не должно быть противоречий
26 мая 2024, 09:40, ИА Амител
Эксперт "Народного фронта. Аналитика" Ирина Блинкова рассказала о том, когда россиянам могут отказать в компенсации за оплату ЖКХ. Ее слова передает РИА Новости.
С 1 июля 2023 года вступил в силу Единый стандарт предоставления компенсации расходов по оплате ЖКУ, утвержденный постановлением правительства. Он устанавливает единый подход для всех регионов страны к назначению ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) для граждан из числа федеральных и региональных льготников.
В назначении компенсации могут отказать в случае противоречий между представленными документами и данными межведомственного взаимодействия, несоответствия заявителя категории льготников, наличия подтвержденной судебной задолженности, а также если заявитель уже является получателем компенсации.
Заявление и документы можно предоставить лично в отделениях соцзащиты или через портал "Госуслуг", также через МФЦ.
Новый единый порядок назначения ЕДК определил единый подход к предоставлению и перечню необходимых документов. Это коснулось тех, кто впервые обратился за назначением льгот после июля 2023-го. Для граждан, кому ЕДК уже была назначена, ничего не изменилось.
Весь перечень необходимых документов состоит из 25 позиций. Большую часть запрашивают у других ведомств в электронном виде, а малую – заявитель предоставляет сам.
К федеральным льготникам относятся инвалиды и ветераны ВОВ, боевых действий, члены их семей, граждане, подвергшиеся воздействию радиационных и техногенных катастроф, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. К региональным – ветераны труда и труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, а также иные категории граждан, если они имеют право на ЕДК ЖКУ.
10:04:43 26-05-2024
- "Весь перечень необходимых документов состоит из 25 позиций."--------- У чертей в Аду наверно куда меньше документов нужно. Чиновники совсем осатанели.
11:45:51 26-05-2024
Когда их всех разгонят
13:30:40 26-05-2024
а также иные категории граждан..
Наверное льготы это хорошо или не плохо, но по сути разве это не унижение
15:24:20 26-05-2024
А ведь затрагивают все эти документы специалисты социальной защиты, вот где сообщество дармоедов
11:23:46 27-05-2024
назначили субсидию мне я получала ее в течении полугода ,потом оказалось они мне переплатили и требуют вернуть деньги теперь или подадут в суд на меня , а у меня нет возможности вернуть сейчас эти деньги я одна с ребенком концы с концами свести не могу и пособие не получаю так как работаю и какие то там рубли превысили доход .Вот задаюсь вопросом как у нас так работает все ?