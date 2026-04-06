Лучше выбирать варианты с уменьшенным содержанием сахара для снижения общей калорийности праздничного рациона

06 апреля 2026, 20:15, ИА Амител

Кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С точки зрения диетологии, пасхальный кулич является высококалорийным десертом. В его составе — рафинированная мука, сахар и жиры, что делает его питательным, но не обеспечивающим длительное чувство сытости. В среднем 100 граммов кулича содержат от 300 до 400 килокалорий, что сопоставимо с полноценным приемом пищи, рассказала "Газете.ru" доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Для поддержания нормального веса важно учитывать не только сам кулич, но и общий суточный баланс калорий. Здоровому человеку, который придерживается умеренного рациона и не испытывает дефицита калорий, можно позволить себе 100–150 граммов кулича в день — это примерно один средний кусок. Такое количество не приведет к увеличению веса, если вписывается в общий план питания», — отметила она.

Однако есть несколько важных нюансов.

Во-первых, лучше употреблять кулич в первой половине дня, когда организм эффективнее справляется с углеводной нагрузкой. Во-вторых, не стоит сочетать кулич с другими сладкими продуктами в один день, так как это может незаметно увеличить общую калорийность. В-третьих, важно учитывать частоту: если десерты редко появляются в рационе, даже несколько дней подряд с куличом могут повлиять на вес.

«Диетические варианты кулича с уменьшенным содержанием сахара или заменой муки могут немного снизить калорийность, но продукт все равно остается десертом. Поэтому ключевым фактором остается умеренность», — подчеркнула Лебедева.

Кулич — это не запрет, а вопрос меры. Один кусок в день в рамках сбалансированного рациона не навредит ни фигуре, ни здоровью, заключила диетолог.