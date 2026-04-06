"100–150 граммов кулича в день". Диетолог назвал безопасную порцию кулича для фигуры
Лучше выбирать варианты с уменьшенным содержанием сахара для снижения общей калорийности праздничного рациона
06 апреля 2026, 20:15, ИА Амител
С точки зрения диетологии, пасхальный кулич является высококалорийным десертом. В его составе — рафинированная мука, сахар и жиры, что делает его питательным, но не обеспечивающим длительное чувство сытости. В среднем 100 граммов кулича содержат от 300 до 400 килокалорий, что сопоставимо с полноценным приемом пищи, рассказала "Газете.ru" доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
«Для поддержания нормального веса важно учитывать не только сам кулич, но и общий суточный баланс калорий. Здоровому человеку, который придерживается умеренного рациона и не испытывает дефицита калорий, можно позволить себе 100–150 граммов кулича в день — это примерно один средний кусок. Такое количество не приведет к увеличению веса, если вписывается в общий план питания», — отметила она.
Однако есть несколько важных нюансов.
Во-первых, лучше употреблять кулич в первой половине дня, когда организм эффективнее справляется с углеводной нагрузкой. Во-вторых, не стоит сочетать кулич с другими сладкими продуктами в один день, так как это может незаметно увеличить общую калорийность. В-третьих, важно учитывать частоту: если десерты редко появляются в рационе, даже несколько дней подряд с куличом могут повлиять на вес.
«Диетические варианты кулича с уменьшенным содержанием сахара или заменой муки могут немного снизить калорийность, но продукт все равно остается десертом. Поэтому ключевым фактором остается умеренность», — подчеркнула Лебедева.
Кулич — это не запрет, а вопрос меры. Один кусок в день в рамках сбалансированного рациона не навредит ни фигуре, ни здоровью, заключила диетолог.
22:58:41 06-04-2026
Уже и кулич стал опасным...не жизнь, а жуть сплошная
08:42:17 07-04-2026
Фарисейство зашкаливает, как будто куличи жрем каждый день.
08:51:40 07-04-2026
И 15-20 грамм черной икры к куличу. Не больше!!!!
08:59:38 07-04-2026
Гость (08:51:40 07-04-2026) И 15-20 грамм черной икры к куличу. Не больше!!!!...
А икра на один кусок или на весь кулич?