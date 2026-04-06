В Мытищах в однокомнатную квартиру заселились 26 цыган

Владелец жилья сдавал "однушку" через электронный замок и дистанционно

06 апреля 2026, 21:30, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковных Мытищах владелец квартиры столкнулся с необычной ситуацией: он сдал свою однокомнатную квартиру посуточно, рассчитывая на двух жильцов, а заселился целый цыганский табор из 26 человек, сообщает РИАМО.

Мужчина автоматизировал процесс сдачи жилья: установил электронный замок, отправил онлайн-инструкцию и общался с гостями по шаблону. Вечером ему написали: "Нас двое, заселимся поздно, все спокойно будет". Хозяин выслал код от двери.

Через некоторое время раздался звонок от охраны: в квартиру заселился табор. На кадрах с камеры наблюдения видно, как в "однушку" один за другим заходят люди разных возрастов. Всего насчитали 26 человек.

«Сначала заходят двое. Все по плану. Потом еще трое. А потом начинается какой-то бесконечный сериал: люди заходят и заходят, как будто это не подъезд, а станция метро в час пик», — рассказал владелец.

К счастью, нарушителей оперативно выселили. Квартира снова пустует.