Лечение онковакцинами станет доступно по ОМС

Бесплатно можно будет пройти персонализированную терапию, в том числе мРНК-вакциной "Неоонковак" и CAR-T-клеточную терапию

06 апреля 2026, 19:47, ИА Амител

Пациенты смогут получить лечение с помощью онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

Правительство расширило программу государственных гарантий. Теперь по полису ОМС бесплатно можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего — персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.

По полису стало доступно лечение онковакцинами отдельных видов болезней крови, рака внутренних органов, а также CAR-T-клеточная терапия.