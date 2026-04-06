Лечение онковакцинами станет доступно по ОМС
Бесплатно можно будет пройти персонализированную терапию, в том числе мРНК-вакциной "Неоонковак" и CAR-T-клеточную терапию
06 апреля 2026, 19:47, ИА Амител
Пациенты смогут получить лечение с помощью онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет РИА Новости.
Правительство расширило программу государственных гарантий. Теперь по полису ОМС бесплатно можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего — персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью.
По полису стало доступно лечение онковакцинами отдельных видов болезней крови, рака внутренних органов, а также CAR-T-клеточная терапия.
20:03:00 06-04-2026
А скоро?
23:18:46 06-04-2026
Гость (20:03:00 06-04-2026) А скоро?... обычно анонсируют, если испытание успешно прошло на людях. пока готовится вакцинааковки, регистрация и пр. - это 1,5 - 2 года