Врач объяснила, как выбрать качественное печенье
Эксперт посоветовала не экономить на продукте и обращать внимание на срок хранения — хорошее печенье лежит не больше двух недель
06 апреля 2026, 20:00, ИА Амител
При выборе печенья не стоит экономить, чтобы не навредить здоровью. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru объяснила, какое печенье можно считать полезным, а от какого лучше отказаться.
По словам специалиста, печенье — довольно калорийный продукт, поэтому есть его стоит не чаще раза в месяц и не больше трех-четырех штук за раз. Дешевое печенье покупать не рекомендуется — в нем чаще содержатся вредные вещества.
«Печенье с хорошим составом — это то, которое хранится не больше двух недель. К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит. Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то это дешевое печенье, и его мы не берем», — пояснила эксперт.
Кованова также посоветовала не давать печенье детям и отказаться от привычки есть его с каждой чашкой чая.
