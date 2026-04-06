Врач объяснила, как выбрать качественное печенье

Эксперт посоветовала не экономить на продукте и обращать внимание на срок хранения — хорошее печенье лежит не больше двух недель

06 апреля 2026, 20:00, ИА Амител

Производство печенья / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

При выборе печенья не стоит экономить, чтобы не навредить здоровью. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru объяснила, какое печенье можно считать полезным, а от какого лучше отказаться.

По словам специалиста, печенье — довольно калорийный продукт, поэтому есть его стоит не чаще раза в месяц и не больше трех-четырех штук за раз. Дешевое печенье покупать не рекомендуется — в нем чаще содержатся вредные вещества.

«Печенье с хорошим составом — это то, которое хранится не больше двух недель. К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит. Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то это дешевое печенье, и его мы не берем», — пояснила эксперт.

Кованова также посоветовала не давать печенье детям и отказаться от привычки есть его с каждой чашкой чая.