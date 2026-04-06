Дизайнеры и аналитики оказались самыми ленивыми среди барнаульцев
Реже всего в лени признаются главные бухгалтеры и операторы кол-центров
06 апреля 2026, 21:00, ИА Амител
Опрос жителей Барнаула показал, что почти пятая часть горожан готова признать себя ленивыми. Таких набралось 18%. Остальные 72% уверены, что лень им не свойственна, сообщает SuperJob.
Интересно, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 23% против 14%. Реже всего о своей склонности к лени заявляют респонденты в возрасте 35–45 лет — всего 15%.
Заметна и закономерность с доходом: чем больше зарабатывает человек, тем реже он считает себя ленивым. Среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей в месяц, ленивыми себя назвали лишь 13%.
Самый высокий уровень самооценки лени — среди дизайнеров (34%) и аналитиков (29%). Чуть меньше, но тоже много — у PR-специалистов (28%), юристов (27%), а также у инженеров и системных администраторов (по 23%).
А вот главные бухгалтеры и операторы кол-центров оказались самыми трудолюбивыми — лень признают лишь 5% из них. Мало ленивых и среди кладовщиков (7%), продавцов (9%), маркетологов (10%) и квалифицированных рабочих (16%).
21:04:37 06-04-2026
то есть дизайнеры и аналитики зарабатывают меньше всх в Барнауле?
21:33:33 06-04-2026
Гость (21:04:37 06-04-2026) Заметна и закономерность с доходом: чем больше зарабатывает ... Общался с дизайнером - с учётом бонусов, 300-400 в месяц. Но и работать надо. У людей так и не пришло понимание, что просто так никто денежку, как в совке, уже не даст - надо шевелиться.
07:45:59 07-04-2026
Гость (21:33:33 06-04-2026) Общался с дизайнером - с учётом бонусов, 300-400 в месяц. Но... Дал задание ИИ или в проф. программе, они тебе за пару минут понарисуют картинок. Единственное, что размеры просчитать и замеры правильно сделать в помещении, ну и материалы подобрать. Это сейчас сделать может даже совсем не дизайнер. Учтите, что дизайнерами работают такие же люди как вы, а вовсе не микиланджелы. Платят им те, у кого денег много, лишних.
13:25:20 07-04-2026
Гость (07:45:59 07-04-2026) Дал задание ИИ или в проф. программе, они тебе за пару минут... Им платят те, у кого эти деньги есть. Если все так просто, чего местные плаксы с ЗП 25000 не идут работать? Халявные, считай, деньги
22:32:12 06-04-2026
Даже бездельников-ойтишнегов переплюнули?
23:16:51 06-04-2026
враньё. сколько знаю дизайнеров - вкалывают как кони! ну и зарабатывают от 300 мес.
08:47:27 07-04-2026
Гость (23:16:51 06-04-2026) враньё. сколько знаю дизайнеров - вкалывают как кони! ну и з... Связывался с дизайнером для шкапчиков в кухне. Показала мне готовые фото, посчитала. Потом купил это всё в гипере в раза два дешевле и без проблем установил. Как-то так.