Дизайнеры и аналитики оказались самыми ленивыми среди барнаульцев

Реже всего в лени признаются главные бухгалтеры и операторы кол-центров

06 апреля 2026, 21:00, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Опрос жителей Барнаула показал, что почти пятая часть горожан готова признать себя ленивыми. Таких набралось 18%. Остальные 72% уверены, что лень им не свойственна, сообщает SuperJob.

Интересно, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 23% против 14%. Реже всего о своей склонности к лени заявляют респонденты в возрасте 35–45 лет — всего 15%.

Заметна и закономерность с доходом: чем больше зарабатывает человек, тем реже он считает себя ленивым. Среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей в месяц, ленивыми себя назвали лишь 13%.

Самый высокий уровень самооценки лени — среди дизайнеров (34%) и аналитиков (29%). Чуть меньше, но тоже много — у PR-специалистов (28%), юристов (27%), а также у инженеров и системных администраторов (по 23%).

А вот главные бухгалтеры и операторы кол-центров оказались самыми трудолюбивыми — лень признают лишь 5% из них. Мало ленивых и среди кладовщиков (7%), продавцов (9%), маркетологов (10%) и квалифицированных рабочих (16%).

Комментарии 7

Гость

21:04:37 06-04-2026

то есть дизайнеры и аналитики зарабатывают меньше всх в Барнауле?

Гость

21:33:33 06-04-2026

Общался с дизайнером - с учётом бонусов, 300-400 в месяц. Но и работать надо. У людей так и не пришло понимание, что просто так никто денежку, как в совке, уже не даст - надо шевелиться.

Гость

07:45:59 07-04-2026

Дал задание ИИ или в проф. программе, они тебе за пару минут понарисуют картинок. Единственное, что размеры просчитать и замеры правильно сделать в помещении, ну и материалы подобрать. Это сейчас сделать может даже совсем не дизайнер. Учтите, что дизайнерами работают такие же люди как вы, а вовсе не микиланджелы. Платят им те, у кого денег много, лишних.

Гость

13:25:20 07-04-2026

Им платят те, у кого эти деньги есть. Если все так просто, чего местные плаксы с ЗП 25000 не идут работать? Халявные, считай, деньги

Чучмек

22:32:12 06-04-2026

Даже бездельников-ойтишнегов переплюнули?

Гость

23:16:51 06-04-2026

враньё. сколько знаю дизайнеров - вкалывают как кони! ну и зарабатывают от 300 мес.

Гость

08:47:27 07-04-2026

Связывался с дизайнером для шкапчиков в кухне. Показала мне готовые фото, посчитала. Потом купил это всё в гипере в раза два дешевле и без проблем установил. Как-то так.

