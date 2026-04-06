Дизайнеры и аналитики оказались самыми ленивыми среди барнаульцев

Реже всего в лени признаются главные бухгалтеры и операторы кол-центров

06 апреля 2026, 21:00, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Опрос жителей Барнаула показал, что почти пятая часть горожан готова признать себя ленивыми. Таких набралось 18%. Остальные 72% уверены, что лень им не свойственна, сообщает SuperJob.

Интересно, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 23% против 14%. Реже всего о своей склонности к лени заявляют респонденты в возрасте 35–45 лет — всего 15%.

Заметна и закономерность с доходом: чем больше зарабатывает человек, тем реже он считает себя ленивым. Среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей в месяц, ленивыми себя назвали лишь 13%.

Самый высокий уровень самооценки лени — среди дизайнеров (34%) и аналитиков (29%). Чуть меньше, но тоже много — у PR-специалистов (28%), юристов (27%), а также у инженеров и системных администраторов (по 23%).

А вот главные бухгалтеры и операторы кол-центров оказались самыми трудолюбивыми — лень признают лишь 5% из них. Мало ленивых и среди кладовщиков (7%), продавцов (9%), маркетологов (10%) и квалифицированных рабочих (16%).