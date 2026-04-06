Взаимный характер соглашения подчеркивает укрепление связей между странами

06 апреля 2026, 20:33, ИА Амител

Китай

Китайские власти рассматривают возможность продления безвизового режима для граждан России до сентября 2027 года, сообщают "Известия", ссылаясь на Министерство иностранных дел России.

Согласно информации, полученной от партнеров, планируется продлить безвизовый режим на один год. В настоящее время стороны обсуждают детали, чтобы сохранить текущий порядок взаимных поездок.

«Текущий безвизовый режим носит экспериментальный характер и истекает 14 сентября 2026 года. По условиям этой меры, россияне могут находиться в Китае до 30 дней при наличии заграничного паспорта», — уточнили в МИД.

Российское правительство также ввело безвизовый режим для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. Положительный опыт применения этой меры стимулирует обсуждение возможности ее продления.

