НОВОСТИОбщество

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в конце января

Аналитики предупреждают о росте цен на 5–30% из-за увеличения себестоимости и новых налоговых правил

16 января 2026, 20:30, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Конец января в России ознаменуется ощутимым ростом цен на ряд продуктов питания. Как рассказал Life управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, сильнее всего подорожают алкоголь (на 17–30%), кофе и чай (на 15–20%). Также традиционно вырастет стоимость сезонных овощей и фруктов – на 15–20%.

Помимо этого, на 5–15% подорожают базовые товары: крупы, макаронные изделия, растительное масло и консервы. Молочная продукция и мясо могут стать дороже на 10–20%.

Основные причины подорожания – рост себестоимости (энергия, логистика, сырье) и инфляция.

Эксперт также отмечает влияние изменений в налоговом законодательстве с 2026 года: повышение НДС до 22% и снижение порога для уплаты НДС индивидуальными предпринимателями с 60 до 20 млн рублей, что увеличило налоговую нагрузку на бизнес. Это вынуждает производителей и поставщиков пересматривать цены в сторону повышения.

цены Продукты

Комментарии 7

Avatar Picture
Сергей😎

07:24:43 17-01-2026

Мы очень благодарны нашей партии, и правительству за нашу счастливую жизнь!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:55:04 17-01-2026

Основные причины подорожания .. выбран курс на рыночную экономику, увы в большинстве понимание, что это прогресс, полные прилавки, и т.д. Эта экономика не для России, не для её масштабов.. минусуйте, как обычно, желательно с примерами рыночной эффективности.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

15:36:44 19-01-2026

dok_СФ (10:55:04 17-01-2026) Основные причины подорожания .. выбран курс на рыночную экон... Но есть же страны тоже с рыночной экономикой.Те же США,Япония,Южная Корея,страны ЕС.Там положение не такое уж безысходное как у нас.Тем более владеем очень широким спектром природных и энергетических ресурсов.Значит дело не в рыночной экономике,а в чём то другом?Может как раз в том ,что владеют этими ресурсами не народ страны, а иные представители?Вопрос-куда и кому уходят богатства страны?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:10 20-01-2026

dok_СФ (10:55:04 17-01-2026) Основные причины подорожания .. выбран курс на рыночную экон... Ты таблетки забыл принять ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:04 17-01-2026

Да при чем здесь "рыночная экономика"?? Не было ее никогда в России после СССР

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:14 17-01-2026

Уже всё подорожало, не дожидаясь конца января.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кл

13:23:20 18-01-2026

Ставка ндс на молоко осталось 10%.но у нас все расткт независимо ни от чего

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров