Эксперты назвали продукты, которые подорожают в конце января

Аналитики предупреждают о росте цен на 5–30% из-за увеличения себестоимости и новых налоговых правил

16 января 2026, 20:30, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Конец января в России ознаменуется ощутимым ростом цен на ряд продуктов питания. Как рассказал Life управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, сильнее всего подорожают алкоголь (на 17–30%), кофе и чай (на 15–20%). Также традиционно вырастет стоимость сезонных овощей и фруктов – на 15–20%.

Помимо этого, на 5–15% подорожают базовые товары: крупы, макаронные изделия, растительное масло и консервы. Молочная продукция и мясо могут стать дороже на 10–20%.

Основные причины подорожания – рост себестоимости (энергия, логистика, сырье) и инфляция.

Эксперт также отмечает влияние изменений в налоговом законодательстве с 2026 года: повышение НДС до 22% и снижение порога для уплаты НДС индивидуальными предпринимателями с 60 до 20 млн рублей, что увеличило налоговую нагрузку на бизнес. Это вынуждает производителей и поставщиков пересматривать цены в сторону повышения.