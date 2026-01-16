Эксперты назвали продукты, которые подорожают в конце января
Аналитики предупреждают о росте цен на 5–30% из-за увеличения себестоимости и новых налоговых правил
16 января 2026, 20:30, ИА Амител
Конец января в России ознаменуется ощутимым ростом цен на ряд продуктов питания. Как рассказал Life управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, сильнее всего подорожают алкоголь (на 17–30%), кофе и чай (на 15–20%). Также традиционно вырастет стоимость сезонных овощей и фруктов – на 15–20%.
Помимо этого, на 5–15% подорожают базовые товары: крупы, макаронные изделия, растительное масло и консервы. Молочная продукция и мясо могут стать дороже на 10–20%.
Основные причины подорожания – рост себестоимости (энергия, логистика, сырье) и инфляция.
Эксперт также отмечает влияние изменений в налоговом законодательстве с 2026 года: повышение НДС до 22% и снижение порога для уплаты НДС индивидуальными предпринимателями с 60 до 20 млн рублей, что увеличило налоговую нагрузку на бизнес. Это вынуждает производителей и поставщиков пересматривать цены в сторону повышения.
07:24:43 17-01-2026
Мы очень благодарны нашей партии, и правительству за нашу счастливую жизнь!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
10:55:04 17-01-2026
Основные причины подорожания .. выбран курс на рыночную экономику, увы в большинстве понимание, что это прогресс, полные прилавки, и т.д. Эта экономика не для России, не для её масштабов.. минусуйте, как обычно, желательно с примерами рыночной эффективности.
15:36:44 19-01-2026
dok_СФ (10:55:04 17-01-2026) Основные причины подорожания .. выбран курс на рыночную экон... Но есть же страны тоже с рыночной экономикой.Те же США,Япония,Южная Корея,страны ЕС.Там положение не такое уж безысходное как у нас.Тем более владеем очень широким спектром природных и энергетических ресурсов.Значит дело не в рыночной экономике,а в чём то другом?Может как раз в том ,что владеют этими ресурсами не народ страны, а иные представители?Вопрос-куда и кому уходят богатства страны?
10:29:10 20-01-2026
dok_СФ (10:55:04 17-01-2026) Основные причины подорожания .. выбран курс на рыночную экон... Ты таблетки забыл принять ?
14:35:04 17-01-2026
Да при чем здесь "рыночная экономика"?? Не было ее никогда в России после СССР
22:25:14 17-01-2026
Уже всё подорожало, не дожидаясь конца января.
13:23:20 18-01-2026
Ставка ндс на молоко осталось 10%.но у нас все расткт независимо ни от чего