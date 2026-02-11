Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества перед Днем святого Валентина

Аферисты могут предлагать "бесплатные" букеты, эксклюзивные столики в ресторанах или скидки на подарки

11 февраля 2026, 11:03, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В преддверии Дня святого Валентина мошенники активно используют желание россиян сделать приятный сюрприз. Эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта перечислили самые вероятные схемы обмана, на которые следует обратить внимание, сообщает РИА Новости.

Одна из них — звонок или сообщение о "курьере с цветами от тайного поклонника". Чтобы получить букет, жертву просят оплатить "доставку" (199–499 рублей) на карту или "подтвердить личность", продиктовав код из SMS, который на самом деле является кодом доступа к банковскому аккаунту.

Другая распространенная схема — агрессивная реклама "горячих" скидок до 70% на ювелирные изделия, парфюм или белье. Ссылки ведут на поддельные одностраничные сайты, где после оплаты товар либо не приходит, либо оказывается подделкой.

Также аферисты могут предлагать забронировать "эксклюзивный столик" в популярном ресторане через фишинговые сайты или Telegram-каналы. После предоплаты бронь исчезает. Еще один вариант — рассылка о "подарочном билете" на романтический ужин или шоу, для "активации" которого требуют данные банковской карты.

Специалисты советуют бронировать столики только через официальные сайты ресторанов, покупать подарки в проверенных магазинах и никому не сообщать коды из SMS.