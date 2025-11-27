Эксперты назвали самый популярный кофейный напиток у россиян
Его предпочитают почти 40% российских кофеманов
27 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Согласно исследованию РИА Новости, капучино лидирует по популярности среди кофейных напитков в России за период с января по ноябрь текущего года.
Аналитики, изучив статистику продаж, установили, что в 2025 году капучино стал самым предпочитаемым напитком на основе кофе в российских регионах, охватывая 36% от общего объема заказов.
На втором месте расположился латте с долей в 22%. Замыкает тройку лидеров американо, который выбирают 19% любителей кофе.
Кроме того, среди россиян востребованы раф и эспрессо, предпочтение которым отдают 14% и 4% потребителей соответственно.
