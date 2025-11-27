Эксперты назвали самый популярный кофейный напиток у россиян

Его предпочитают почти 40% российских кофеманов

27 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Согласно исследованию РИА Новости, капучино лидирует по популярности среди кофейных напитков в России за период с января по ноябрь текущего года.

Аналитики, изучив статистику продаж, установили, что в 2025 году капучино стал самым предпочитаемым напитком на основе кофе в российских регионах, охватывая 36% от общего объема заказов.

На втором месте расположился латте с долей в 22%. Замыкает тройку лидеров американо, который выбирают 19% любителей кофе.

Кроме того, среди россиян востребованы раф и эспрессо, предпочтение которым отдают 14% и 4% потребителей соответственно.