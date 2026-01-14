На карте краевой столицы лишь чуть более пяти районов с объектами элитной недвижимости, которая может попасть под проверку Росфинмониторинга

14 января 2026

В России могут ужесточить контроль за сделками с недвижимостью. Накануне Росфинмониторинг предложил поднять порог суммы, при которой банки обязаны передавать данные в финразведку, с 5 000 000 до 75 000 000 рублей.

Проект соответствующего нормативного акта уже размещен для общественного обсуждения. Если инициативу примут, под обязательный мониторинг попадут лишь самые дорогие объекты.

Но много ли в Барнауле недвижимости стоимостью свыше 75 млн рублей? По словам директора ООО АН "Династия 24" Дмитрия Дворядкина, предложения есть, но их немного, пишет ИА "Атмосфера".

Эксперт перечислил локации, где встречаются объекты, попадающие под будущий контроль:

«Есть, но мало. Во‑первых, это Фирсова Слобода – 1, там есть очень дорогие коттеджи, в том числе стоимостью до 250 млн рублей. Во‑вторых, это Гора на Змеиногорском тракте, Серебряный Бор и несколько других поселков, где также есть коттеджи стоимостью 100–150 млн рублей. Есть поселок Леон в Южном, где встречаются дома по 100 млн рублей. В пригороде Новоалтайска есть поселок Рассвет, а в Спутнике – пара коттеджей, которые попадают в эту категорию».

При этом дорогие квартиры в краевой столице, как правило, не достигают отметки 75 млн рублей. Основную долю элитного сегмента формируют загородные дома: их высокая стоимость складывается из площади, качества отделки и наличия земельного участка.

Однако даже среди таких объектов сделки носят единичный характер. На вопрос о точном количестве актуальных предложений и динамике продаж эксперт ответил сдержанно:

«Продались – не продались, кто‑то мог просто снять с продажи, кто‑то – обменять на что‑то другое. Такую статистику я вам не подскажу. Нельзя сказать однозначно, мол, вот кто‑то один продает».

Таким образом, если новый порог в 75 млн рублей утвердят, под контроль Росфинмониторинга в Барнауле попадет лишь узкая прослойка рынка – несколько десятков объектов максимум.

При этом сами сделки с ними остаются редким явлением, что снижает и потенциальный объем отчетности для банков.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зафиксировали рост продаж новостроек на 12,3%. В то же время Росреестр отмечает общее снижение числа регистрационных действий с недвижимостью.