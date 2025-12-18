Механизм "второй руки" при покупке недвижимости разработали в Госдуме
Поручитель будет выступать посредником и принимать решение в вопросах покупки недвижимости
18 декабря 2025, 16:45, ИА Амител
В Государственной Думе рассматривают предложение о внедрении системы поручительства при операциях с недвижимостью. Соответствующий законопроект разработан и, вероятно, будет представлен на рассмотрение парламента в начале следующего года, сообщает "Российская газета".
Предлагаемый законопроект предполагает введение института доверенных лиц при сделках с недвижимым имуществом. Владелец, опасающийся риска лишиться своей недвижимости, получит возможность зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информацию о необходимости одобрения доверенного лица (поручителя) при государственной регистрации любой сделки с его квартирой или домом. Доверенным лицом может быть любой гражданин России, выбранный владельцем и давший на это свое согласие. Важно отметить, что "поручитель" не приобретает никаких прав на имущество – его роль ограничивается подтверждением или отклонением согласия на конкретную сделку.
По замыслу, при наличии подобной записи Росреестр, получив документы для регистрации сделки, будет отправлять доверенному лицу уведомление о предстоящей сделке (через электронную почту или портал "Госуслуги") и ожидать его решения в течение двух недель. Если согласие не будет получено или доверенное лицо откажет в одобрении, регистрация сделки будет отклонена.
Разрешается подача согласия одновременно с полным пакетом документов на сделку. Однако, согласно законопроекту, его оформление должно быть осуществлено не ранее чем за семь рабочих дней до подачи документов, дабы исключить возможность предварительного оформления согласия.
Помимо этого, владелец имеет возможность подать заявление о прекращении действия механизма доверенного лица также не менее чем за семь рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию сделки.
17:05:08 18-12-2025
Не очень понял это механизм - попахивает дурдомом.
17:37:30 18-12-2025
Вместо того чтобы бороться с мошенниками, городят какие-то городушки.
17:42:39 18-12-2025
Одиноким что-бы усилить ощущения предлагалось перед "самообладанием" руку себе отсидеть. Почему-то вся эта новость и первый камент к ней, навели на эту мысль)) Механизм второй руки блин
17:44:43 18-12-2025
Пусть заставят соблюдать закон. А это мышинная возня и имитация бурной деятельности.
17:56:31 18-12-2025
А если с поручителем что-то случится неожиданно? А если поручителем как раз окажется мошенник, уговаривающий тупых долиных на продажу. Мол, я из ФСБ, буду вашим поручителем и мы вместе поймаем мошенников. И ведь долины согласятся. Что-то как-то нашему государству в виде депутатов , чиновников и правоохранителей не очень-то хочется бороться с мошенниками. И есть тут связь, хоть убейте, с банковскими служащими. Как-то похоже на то, что кое-кто из них и в этой помойке кормится.
18:35:31 18-12-2025
Ну что нормального могут разработать там? Простату?