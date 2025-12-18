Поручитель будет выступать посредником и принимать решение в вопросах покупки недвижимости

18 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Государственной Думе рассматривают предложение о внедрении системы поручительства при операциях с недвижимостью. Соответствующий законопроект разработан и, вероятно, будет представлен на рассмотрение парламента в начале следующего года, сообщает "Российская газета".

Предлагаемый законопроект предполагает введение института доверенных лиц при сделках с недвижимым имуществом. Владелец, опасающийся риска лишиться своей недвижимости, получит возможность зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информацию о необходимости одобрения доверенного лица (поручителя) при государственной регистрации любой сделки с его квартирой или домом. Доверенным лицом может быть любой гражданин России, выбранный владельцем и давший на это свое согласие. Важно отметить, что "поручитель" не приобретает никаких прав на имущество – его роль ограничивается подтверждением или отклонением согласия на конкретную сделку.

По замыслу, при наличии подобной записи Росреестр, получив документы для регистрации сделки, будет отправлять доверенному лицу уведомление о предстоящей сделке (через электронную почту или портал "Госуслуги") и ожидать его решения в течение двух недель. Если согласие не будет получено или доверенное лицо откажет в одобрении, регистрация сделки будет отклонена.

Разрешается подача согласия одновременно с полным пакетом документов на сделку. Однако, согласно законопроекту, его оформление должно быть осуществлено не ранее чем за семь рабочих дней до подачи документов, дабы исключить возможность предварительного оформления согласия.

Помимо этого, владелец имеет возможность подать заявление о прекращении действия механизма доверенного лица также не менее чем за семь рабочих дней до момента подачи документов на регистрацию сделки.