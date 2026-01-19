Эпидемиолог Алтайского края раскрыл заболеваемость корью в регионе

В нескольких субъектах России фиксируют рост количества инфицированных

19 января 2026, 18:15, ИА Амител

Болезнь. Корь / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В ряде российских регионов зафиксированы новые случаи заболевания корью. Очаги инфекции выявлены в центральной части страны и на Дальнем Востоке. В то же время в Алтайском крае эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

Как сообщила в интервью "Вестям Алтай" начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова, за прошедший период 2026 года в регионе не зарегистрировано ни одного случая кори.

При этом динамика предыдущих лет демонстрирует переменчивость ситуации: в первой половине 2025 года было выявлено пять случаев, в 2024-м – 89 случаев, а в 2023-м – 42 случая заболевания.

Особую тревогу вызывает тот факт, что более 95 % всех заболевших – непривитые граждане, причем как среди детей, так и среди взрослых. Специалисты подчеркивают, что защитить население помогает своевременная вакцинация согласно национальному календарю профилактических прививок.

Он включает иммунизацию против целого ряда опасных инфекций. Например, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, вирусного гепатита Б, пневмококковой и гемофильной инфекций, сезонного гриппа, а также туберкулеза.

Национальный календарь состоит из двух частей: общего (для всего населения с рождения) и календаря по эпидпоказаниям (для отдельных регионов или особых эпидемиологических ситуаций).

«Что касается вакцинации против кори, она особенно рекомендована всем гражданам в возрасте до 35 лет, представителям групп повышенного риска (медицинским работникам, педагогам, сотрудникам сферы образования, ЖКХ и транспорта) до 55 лет», – говорится в публикации.

Прививка предоставляется бесплатно, ее можно сделать в поликлинике по месту жительства при наличии вакцины. Ольга Егорова акцентировала внимание на том, что именно плановая иммунизация остается самым надежным способом предотвратить распространение кори и избежать вспышек заболевания.

