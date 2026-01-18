В США зафиксировали вспышку нового неизлечимого вируса, который опаснее COVID-19

Новый тип аденовируса внешне напоминает сезонные респираторные инфекции

В Соединенных Штатах стремительно распространяется ранее неизвестный штамм аденовируса, который эксперты называют потенциально опаснее COVID‑19, пишет mk.ru.

На первый взгляд вирус легко спутать с обычной ОРВИ или гриппом, однако его отличительная и опасная черта – молниеносное поражение жизненно важных органов: легких, почек, глаз и ряда других систем организма.

Статистика текущего сезона уже вызывает серьезную обеспокоенность. Зарегистрировано почти 8 млн заболевших, из них более 81 тыс. человек потребовалась госпитализация, а число летальных исходов достигло 3,1 тысячи.

В настоящий момент ведущие научные центры США совместно с экспертами ВОЗ тщательно изучают происхождение патогена.

Среди рассматриваемых гипотез – как естественная мутация существующего аденовируса, так и версия об искусственном создании штамма, в том числе в качестве биологического оружия.

Пока официального объявления о пандемии нет, но специалисты не исключают риск глобального распространения инфекции, если не удастся взять вспышку под контроль в кратчайшие сроки.

