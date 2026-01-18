НОВОСТИЗдоровье

В США зафиксировали вспышку нового неизлечимого вируса, который опаснее COVID-19

Новый тип аденовируса внешне напоминает сезонные респираторные инфекции

18 января 2026, 08:27, ИА Амител

Коронавирус может снова осложнить жизнь на Алтае / Фото: amic.ru
В Соединенных Штатах стремительно распространяется ранее неизвестный штамм аденовируса, который эксперты называют потенциально опаснее COVID‑19, пишет mk.ru

На первый взгляд вирус легко спутать с обычной ОРВИ или гриппом, однако его отличительная и опасная черта – молниеносное поражение жизненно важных органов: легких, почек, глаз и ряда других систем организма. 

Статистика текущего сезона уже вызывает серьезную обеспокоенность. Зарегистрировано почти 8 млн заболевших, из них более 81 тыс. человек потребовалась госпитализация, а число летальных исходов достигло 3,1 тысячи.

В настоящий момент ведущие научные центры США совместно с экспертами ВОЗ тщательно изучают происхождение патогена. 

Среди рассматриваемых гипотез – как естественная мутация существующего аденовируса, так и версия об искусственном создании штамма, в том числе в качестве биологического оружия.

Пока официального объявления о пандемии нет, но специалисты не исключают риск глобального распространения инфекции, если не удастся взять вспышку под контроль в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, грозит ли Алтаю эпидемия свиного и гонконгского гриппа, ведь вирусы A(H3N2) и A(H1N1)09 циркулируют в крае ежегодно.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:20:25 18-01-2026

Искусственный вирус... Не дай бог сюда переберется...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:41 18-01-2026

Гость (09:20:25 18-01-2026) Искусственный вирус... Не дай бог сюда переберется... ...
Обязательно переберется!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:38 18-01-2026

Все таки китайские товарищи продолжают кушать мышей с узко направленым геномом.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:13 18-01-2026

Маски быстро напялили!!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:33:09 18-01-2026

4% почти сметрность. Подготавливают к насильственным прививкам или пока так-пугают? Убытки от оставшихся от ковида кто понес? В ндс добавили, в стоимость коммуналки и в цены на продукты? Триллионеры копейки своей не простят, сдерут вместе с кожей с народа.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гост

14:01:33 18-01-2026

гость (10:33:09 18-01-2026) 4% почти сметрность. Подготавливают к насильственным привив...
Откуда вы насчитали смертность 4%? Восемь лямов заболело, умерло 3,1 тыс. 80 тыс - это 1 процент! Смертность около 0,04 проц. Математики.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Козлик

11:37:45 18-01-2026

Лучше бы добрался до Трампа и его администрации

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фуксия и Селёдочка

21:51:40 18-01-2026

Козлик (11:37:45 18-01-2026) Лучше бы добрался до Трампа и его администрации...
Ой, а вдруг другой не успеет спрятаться... Хотя, его явно другим зацепило....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

14:12:48 18-01-2026

Опять новая бакт- зимическая атака на истребеление населения!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:18:38 19-01-2026

4% от госпитализированных.

  -1 Нравится
Ответить
