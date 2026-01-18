В США зафиксировали вспышку нового неизлечимого вируса, который опаснее COVID-19
Новый тип аденовируса внешне напоминает сезонные респираторные инфекции
18 января 2026, 08:27, ИА Амител
В Соединенных Штатах стремительно распространяется ранее неизвестный штамм аденовируса, который эксперты называют потенциально опаснее COVID‑19, пишет mk.ru.
На первый взгляд вирус легко спутать с обычной ОРВИ или гриппом, однако его отличительная и опасная черта – молниеносное поражение жизненно важных органов: легких, почек, глаз и ряда других систем организма.
Статистика текущего сезона уже вызывает серьезную обеспокоенность. Зарегистрировано почти 8 млн заболевших, из них более 81 тыс. человек потребовалась госпитализация, а число летальных исходов достигло 3,1 тысячи.
В настоящий момент ведущие научные центры США совместно с экспертами ВОЗ тщательно изучают происхождение патогена.
Среди рассматриваемых гипотез – как естественная мутация существующего аденовируса, так и версия об искусственном создании штамма, в том числе в качестве биологического оружия.
Пока официального объявления о пандемии нет, но специалисты не исключают риск глобального распространения инфекции, если не удастся взять вспышку под контроль в кратчайшие сроки.
09:20:25 18-01-2026
Искусственный вирус... Не дай бог сюда переберется...
12:27:41 18-01-2026
Гость (09:20:25 18-01-2026) Искусственный вирус... Не дай бог сюда переберется... ...
Обязательно переберется!
10:02:38 18-01-2026
Все таки китайские товарищи продолжают кушать мышей с узко направленым геномом.
10:18:13 18-01-2026
Маски быстро напялили!!!!
10:33:09 18-01-2026
4% почти сметрность. Подготавливают к насильственным прививкам или пока так-пугают? Убытки от оставшихся от ковида кто понес? В ндс добавили, в стоимость коммуналки и в цены на продукты? Триллионеры копейки своей не простят, сдерут вместе с кожей с народа.
14:01:33 18-01-2026
гость (10:33:09 18-01-2026) 4% почти сметрность. Подготавливают к насильственным привив...
Откуда вы насчитали смертность 4%? Восемь лямов заболело, умерло 3,1 тыс. 80 тыс - это 1 процент! Смертность около 0,04 проц. Математики.
11:37:45 18-01-2026
Лучше бы добрался до Трампа и его администрации
21:51:40 18-01-2026
Козлик (11:37:45 18-01-2026) Лучше бы добрался до Трампа и его администрации...
Ой, а вдруг другой не успеет спрятаться... Хотя, его явно другим зацепило....
14:12:48 18-01-2026
Опять новая бакт- зимическая атака на истребеление населения!
16:18:38 19-01-2026
4% от госпитализированных.