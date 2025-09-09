Заболевших ОРВИ пока не так много, как ожидалось, но их количество будет лишь расти

09 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Вакцинация / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сентябрь – традиционное время подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями по всей стране. Отпуска и каникулы заканчиваются, а дети и взрослые возвращаются в организованные коллективы, заражая друг друга.

Впрочем, пока эпидобстановка в Алтайском крае остается относительно благоприятной, отмечают в региональном Роспотребнадзоре. Но специалисты не ждут, что так оно и останется: с каждой неделей заболеваемость будет лишь расти. Тем временем в регионе готовятся и к гриппу, который всегда приходит позже: вакцинация идет уже месяц.

О том, как защитить себя от ОРВИ и почему сейчас самое лучшее время, чтобы вакцинироваться от гриппа, – в материале amic.ru.

Пока опасаться нечего

В первую неделю сентября в Алтайском крае уже выявили небольшой прирост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора и санохраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова.

«Все лето, когда у нас был сезон отпусков и каникул, заболеваемость была на низких цифрах. Уже в первую неделю сентября видим небольшое прирост – выявлено 11 тысяч случаев ОРВИ, что выше последней недели августа. Тем не менее мы идем ниже аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних показателей», – рассказала специалист.

По ее словам, в первую неделю сентября в 2024 году в регионе выявили 15 тысяч случаев.

Чаще всего из респираторных инфекций у жителей Алтайского края пока обнаруживают вирусы парагриппа, риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус и ковид. Как добавила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, еженедельно врачи фиксируют до десяти случаев заболевания коронавирусом.

Врач подчеркнула, что, несмотря на нынешнюю благоприятную эпидобстановку, традиционный более серьезный рост заболеваемости точно будет.

«Не бывает такого, чтобы не было. Что касается всех медицинских организаций Алтайского края, они готовы к эпидподъему уже сейчас. Учитывая даже невысокий уровень заболеваемости, мы должны помнить: всегда есть пациенты, которым требуется медпомощь. Да, большинство лечится амбулаторно, но людям из группы риска нередко требуется и стационарное лечение. Поэтому система здравоохранения уже готова», – заверила Переладова.

Жителей региона она призвала со всей внимательностью отнестись к собственному здоровью: не забывать об элементарных мерах санитарной безопасности, а в случае появления симптомов оставаться дома или, если необходимо, обратиться к врачам.

Грипп не за горами

Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае длится уже месяц – она началась еще 8 августа. Как сообщила Ирина Переладова, за это время в регионе привили более 135 тысяч человек. Это больше 10% от общего плана как по детям, так и по взрослым.

Всего же планируется привить порядка 60% населения края – более миллиона человек. По словам эпидемиолога, в крае уже достаточно вакцины, чтобы прививочная кампания шла без перебоев.

«Мы уже получили больше полумиллиона доз вакцины. У нас есть все, чтобы создать достаточную иммунную прослойку. Поступили вакцины, которые мы уже хорошо знаем: "Ультрикс Квадри" для детей, "Совигрипп" для взрослых и детей, а также "Флю-М" для групп риска с хроническими заболеваниями. Это проверенные препараты, которые давно доказали свою безопасность и эффективность», – сообщила специалист.

Она также отметила, что с началом учебного года темпы вакцинации возрастут. Поликлиники уже начали выездную работу: прививки от гриппа организованно ставят как в школах, так и в детсадах. Эпидемиолог призвала родителей ни в коем случае не отказываться от того, чтобы защитить своего ребенка от гриппа.

Самой "проблемной" категорией, которая прививается хуже всего, Ирина Переладова назвала старшее поколение.

«В этом году у нас по населению старше 60 лет один из самых низких процентов по поставленным прививкам. Могу найти только одно объяснение – еще заканчивается дачно-огородный сезон. В любом случае хотелось бы обратить внимание нашего старшего поколения на важность вакцинации. Записывайтесь, приходите и прививайтесь», – обратилась врач.

Напомним, бесплатные прививки от гриппа, согласно нацкалендарю, положены следующим группам риска:

школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;

работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;

беременные (2-й и 3-й триместр);

пенсионеры;

солдаты-срочники;

люди с хроническими заболеваниями.

Кстати, в этом году к ним добавили еще одну категорию – людей, которые работают с животными. Все из-за того, что в мире резко возросла циркуляция гриппа птиц. Поэтому сотрудники птицеводческих и животноводческих предприятий, а также зоопарков в этом году также подлежат бесплатной вакцинации.

Если прививаться, то сейчас

Как и всегда, приход гриппа в Алтайский край ожидают позже, уже после эпидподъема по ОРВИ. Обычно это происходит ближе к концу года – в конце ноября или начале декабря. Тем не менее привиться от гриппа необходимо уже сейчас, настаивает Ирина Переладова: момент для этого идеальный.

Напомним, если вы уже заболели одной из респираторно-вирусных инфекций, прививать вас от гриппа нельзя – придется ждать, пока вы не поправитесь. Поэтому жители Алтайского края могут воспользоваться тем, что традиционный сентябрьский эпидподъем начинается не так быстро и бурно, как это бывало в предыдущие годы. Можно спокойно записаться, привиться и выждать пару недель, чтобы сформировался иммунитет, не сильно рискуя в это время простудиться.

Переладова также напомнила, что человек вполне может одновременно заболеть ковидом и гриппом – такая микст-инфекция протекает гораздо тяжелее. Вакцинация против гриппа позволяет исключить подобный неблагополучный сценарий.

Главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова подчеркнула, что записаться на вакцинацию можно в кол-центре своего медучреждения по месту жительства. По ее словам, прививочную работу уже проводят все поликлиники края. А в городах медики работают даже в субботу, чтобы вакцинировать как можно больше желающих. Она также призвала работодателей самостоятельно обращаться в поликлиники и договариваться о выездной вакцинации для всего своего коллектива – в последние годы такой формат становится все более популярным.

Напомним, ранее своим прогнозом на грядущий эпидсезон с amic.ru делился главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. О том, почему врач не видит большой угрозы в новом штамме ковида, но при этом призывает не относиться чересчур легко к привычным ОРВИ, читайте в нашем материале.