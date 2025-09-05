Штаммов коронавируса будет еще очень много, так что бояться их не стоит, говорит инфекционист Валерий Шевченко

В сентябре в Алтайском крае традиционно, как и по всей стране, начинается сезон эпидподъема по острым респираторно-вирусным инфекциям. В этом году к привычным заболеваниям присоединился и новый штамм коронавируса. По данным Роспотребнадзора, "стратус" распространяется гораздо быстрее своих предшественников.

Впрочем, этот вариант ковида не так страшен, как о нем пишут некоторые СМИ, убежден главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, гораздо больше опасений у специалистов в этом году вызывает грипп – в группе штаммов ожидается "новичок".

"Болеет много, но урона нет"

Штамм коронавируса "стратус", о распространении которого по стране ранее заявили в Роспотребнадзоре, – это лишь еще одна разновидность "омикрона". Сообщения некоторых СМИ об опасности этого подвида сильно преувеличены, подчеркивает Шевченко.

«Если сравнить своего рода "генеалогические древа" коронавируса и гриппа, то мы увидим, что у гриппа оно в разы обширнее и разветвленнее. "Стратус" – лишь очередной представитель "омикрона". Считается, что он обладает большей заразностью, чтобы укорениться в популяции. Но при этом вирулентности у него не прибавилось, так что болезнетворности и тяжелого течения от него не ждут», – говорит специалист.

По словам специалиста, из отличительных симптомов ученые выделяют лишь осиплость голоса, которая встречается примерно в 70% наблюдаемых случаев. В остальном клиническая картина такая же, как и у других последних штаммов, – преимущественно легкое течение болезни с минимальной вероятностью осложнений.

Ближе к концу августа Роспотребнадзор сообщил более чем о 300 случаях заражения "стратусом" в регионах страны. Шевченко убежден, что настоящее количество заболевших гораздо больше, но подчеркивает, что ничего страшного и особенного в этом нет. По его мнению, ковид в ближайшее время официально станет лишь одним из традиционных ОРВИ.

«Пока болезнь не исключили из особо опасных. Но думаю, либо в этот сезон, либо в следующий эпидемиологи уже сформируют окончательное решение о переходе коронавируса в группу ОРВИ. Последние события это подтверждают. Да, заболевших значительно больше, чем 300 человек. Но никакого значительного урона нет», – объясняет врач. Инфекционист добавил, что и в будущем появление все новых штаммов коронавируса продолжится. Но опаснее они, скорее всего, не станут, так что не стоит бояться новых громких названий вроде "стратуса" или нашумевшего ранее "флирта".

Новый штамм гриппа

При этом эксперт призывает уделить гораздо более серьезное внимание гриппу, приход которого прогнозируется в конце ноября или начале декабря 2025 года. По его словам, в этом году ожидается приход штамма, который ранее уже вызывал пандемию.

«В периоде 2025-2026 годов на циркуляцию прогнозируется несколько измененный вариант гонконгского штамма гриппа H3N2. Это разновидность, которая впервые вошла в популяцию в 1968-1969 годах и определила тогда пандемию. Считается, что он перешел к человеку из популяции птиц, его точное обозначение – A/Croatia/10136RV/2023», – рассказал Валерий Шевченко. Тем не менее и в этом случае специалист не ожидает катастрофы: маловероятно, что новый штамм вызовет серьезные проблемы у врачей. По его словам, это нормально – ежегодно в "грипповом наборе", который состоит из двух штаммов A и двух штаммов B, заменяется один элемент. Приход нового подвида спрогнозирован и учтен при создании вакцины на этот сезон, так что взрывного роста заболевших ждать не стоит.

«Предполагается относительно стабильная ситуация. По большому счету, после пандемии мы наконец-то вернулись к классическому варианту, когда у гриппа есть устоявшийся период. Скорее всего, так и будет до следующей мировой пандемии», – предположил инфекционист.Шевченко также поделился актуальным мнением российских ученых. Те считают, что наиболее вероятным кандидатом на роль той самой болезни X, которая вызовет новую пандемию, станет один из вариантов гриппа птиц, каким-то образом преодолевший межвидовой барьер. Но пока это лишь теория – сейчас явных предпосылок к тому, что это скоро произойдет, нет.

"ОРВИ все чаще доводит до реанимации"

Инфекционист также призывает не относиться слишком легко к "традиционным" ОРВИ, которые циркулируют в Алтайском крае из года в год (и ожидаются в этом сентябре). По его словам, последние исследования показывают: некоторые из этих инфекций могут быть даже пострашнее ковида.

«В первую очередь речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе и риновирусе, которые уже давно входят в группу ОРВИ. О них появляется все больше и больше данных, что они могут доводить до тяжелого состояния, вплоть до реанимации. Есть и опасения, что в будущем они станут не менее опасны по рискам осложнений, чем грипп. Детишки тяжело этими вирусами болеют – за последние два года и у нас были случаи, когда они попадали в реанимацию. Вот где кроются риски», – предупредил врач. По словам Шевченко, работа над созданием вакцины против респираторно-синцитиального вируса уже завершена, но препарат еще не одобрен. Поэтому все, что сейчас жители Алтайского края могут сделать для собственной защиты, – привиться от гриппа и соблюдать элементарные санитарные меры предосторожности во время эпидподъема по ОРВИ.