ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России

В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии

18 июля 2025, 18:59, ИА Амител

Флаг Чехии / Фото: unsplash.com / Daniyar Orazov
Флаг Чехии / Фото: unsplash.com / Daniyar Orazov

Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает ТАСС.

До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод "Дружба". В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

Теперь же ЕС в рамках 18-го пакета санкций решил забрать это разрешение.

Avatar Picture
Гость

20:26:41 18-07-2025

Логично - штрейкбрехеров быть не должно:
Уж коли сражаться, то всем за одно!

Avatar Picture
Гость

22:36:26 18-07-2025

ну вот словакам и дали ....

