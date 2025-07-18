ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России

В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии

18 июля 2025, 18:59, ИА Амител

Флаг Чехии / Фото: unsplash.com / Daniyar Orazov

Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает ТАСС.

До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод "Дружба". В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

Теперь же ЕС в рамках 18-го пакета санкций решил забрать это разрешение.