Еще 249 жителей Алтайского края расселят из аварийных домов

Регион получит на эти цели более 190 млн рублей

06 сентября 2025, 12:35, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край получил одобрение Фонда развития территорий на финансирование нового этапа программы по расселению аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства в размере более 192,5 млн рублей позволят переселить 249 человек.

Деньги выделят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На них власти расселят жителей аварийных домов общей площадью 4,9 тысячи квадратных метров – большинство из них расположены в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. Реализовать программу планируют до конца следующего года.

Ранее, в 2023 году, Алтайский край на два года раньше срока завершил расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. На эти цели из краевого бюджета было направлено 1,5 млрд рублей.