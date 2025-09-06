НОВОСТИНедвижимость

Еще 249 жителей Алтайского края расселят из аварийных домов

Регион получит на эти цели более 190 млн рублей

06 сентября 2025, 12:35, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край получил одобрение Фонда развития территорий на финансирование нового этапа программы по расселению аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства в размере более 192,5 млн рублей позволят переселить 249 человек.

Деньги выделят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На них власти расселят жителей аварийных домов общей площадью 4,9 тысячи квадратных метров – большинство из них расположены в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. Реализовать программу планируют до конца следующего года. 

Ранее, в 2023 году, Алтайский край на два года раньше срока завершил расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. На эти цели из краевого бюджета было направлено 1,5 млрд рублей.

Гость

14:09:55 06-09-2025

Надо УК своевременно проводить ремонт,а ответственным за это людям вовремя все проверять. Тем более писали,что фонд старых домов не такой уж большой. И простоит старый фонд еще 50 лет.

Гость

14:23:24 07-09-2025

Гость (14:09:55 06-09-2025) Надо УК своевременно проводить ремонт,а ответственным за э... Старый фонд, может, и простоял бы 50 лет и более, но местные власть держащие ему это не позволят. Ведь это же так расточительно, позволить стоять 2-4-этажному дому там, где могла бы сегодня (что будет завтра, неважно) стоять 20-27-этажка с акустически прозрачными стенами практически без земельного участка придомовой территории. Между прочим, сами власть держащие в таких домах не живут, у них от такой высоты под окнами развивается клаустрофобия.;)

Гость

14:11:40 06-09-2025

192.500.000 / 4900 м² = 41850 руб./м².
О размерах компенсаций надо знать тем, кто думает что взамен своего аварийного жилья получит новые хоромы.

Гость

14:14:27 06-09-2025

...даже по 39300 за 1 м²

Musik

15:09:46 06-09-2025

Гость (14:14:27 06-09-2025) ...даже по 39300 за 1 м²... Читаем законодательство глазами.

Гость

21:18:43 06-09-2025

Гость (14:14:27 06-09-2025) ...даже по 39300 за 1 м²...
Да, многие не понимают, что получив компенсацию ничего равноценного по площади и местоположению они приобрести себе не смогут, даже в таком же аварийном жилье. Но цена квадратного метра, по которой производится компенсация, примерно в 40 тысяч рублей за квадрат, интересна совсем по другому поводу. Дело в том, что она взята не с потолка, а рассчитана и должна соответствовать средней рыночной стоимости квадратного метра на вторичном рынке. А себестоимость первички должна быть в среднем +10-15% к вторичке, т.е. 44-46 тысяч за квадрат. Всё остальное, что сверху, это хотелки девелоперов, банкиров и мзда администраций для первички, и хотелки хозяев для вторички. Как вам ценовой пузырь на рынке недвижимости?

Гость

01:14:39 07-09-2025

"средства в размере более 192,5 млн рублей позволят переселить 249 человек."
773 тыс рублей на человека?😲 Это что, компенсация на приобретение нового жилья взамен утраченного? Каким может быть это жилье? В результате просто будет на 249 человек больше бездомных. Потому что даже если человек сумеет купить списанный автомобиль марки "буханка", утеплит его и будет в нем жить, он, выселенный из аварийного жилья, которое пусть даже аварийное, все же жилье, живя в "буханке" будет бездомным.😰 А если он еще и человек пожилого возраста, то ему ничего не останется, как устроить на эту компенсацию жилья достойные похороны самому себе.

Гость

09:03:29 07-09-2025

- "Жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. Реализовать программу планируют до конца следующего года. "----------- Реализовать до конца следующего года? Жить в страхе почти девять лет! Такое могут выдержать наши высокопоставленные?

