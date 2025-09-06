Еще 249 жителей Алтайского края расселят из аварийных домов
Регион получит на эти цели более 190 млн рублей
06 сентября 2025, 12:35, ИА Амител
Алтайский край получил одобрение Фонда развития территорий на финансирование нового этапа программы по расселению аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства в размере более 192,5 млн рублей позволят переселить 249 человек.
Деньги выделят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На них власти расселят жителей аварийных домов общей площадью 4,9 тысячи квадратных метров – большинство из них расположены в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. Реализовать программу планируют до конца следующего года.
Ранее, в 2023 году, Алтайский край на два года раньше срока завершил расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. На эти цели из краевого бюджета было направлено 1,5 млрд рублей.
Надо УК своевременно проводить ремонт,а ответственным за это людям вовремя все проверять. Тем более писали,что фонд старых домов не такой уж большой. И простоит старый фонд еще 50 лет.
Гость (14:09:55 06-09-2025) Надо УК своевременно проводить ремонт,а ответственным за э... Старый фонд, может, и простоял бы 50 лет и более, но местные власть держащие ему это не позволят. Ведь это же так расточительно, позволить стоять 2-4-этажному дому там, где могла бы сегодня (что будет завтра, неважно) стоять 20-27-этажка с акустически прозрачными стенами практически без земельного участка придомовой территории. Между прочим, сами власть держащие в таких домах не живут, у них от такой высоты под окнами развивается клаустрофобия.;)
192.500.000 / 4900 м² = 41850 руб./м².
О размерах компенсаций надо знать тем, кто думает что взамен своего аварийного жилья получит новые хоромы.
...даже по 39300 за 1 м²
Гость (14:14:27 06-09-2025) ...даже по 39300 за 1 м²... Читаем законодательство глазами.
Гость (14:14:27 06-09-2025) ...даже по 39300 за 1 м²...
Да, многие не понимают, что получив компенсацию ничего равноценного по площади и местоположению они приобрести себе не смогут, даже в таком же аварийном жилье. Но цена квадратного метра, по которой производится компенсация, примерно в 40 тысяч рублей за квадрат, интересна совсем по другому поводу. Дело в том, что она взята не с потолка, а рассчитана и должна соответствовать средней рыночной стоимости квадратного метра на вторичном рынке. А себестоимость первички должна быть в среднем +10-15% к вторичке, т.е. 44-46 тысяч за квадрат. Всё остальное, что сверху, это хотелки девелоперов, банкиров и мзда администраций для первички, и хотелки хозяев для вторички. Как вам ценовой пузырь на рынке недвижимости?
"средства в размере более 192,5 млн рублей позволят переселить 249 человек."
773 тыс рублей на человека?😲 Это что, компенсация на приобретение нового жилья взамен утраченного? Каким может быть это жилье? В результате просто будет на 249 человек больше бездомных. Потому что даже если человек сумеет купить списанный автомобиль марки "буханка", утеплит его и будет в нем жить, он, выселенный из аварийного жилья, которое пусть даже аварийное, все же жилье, живя в "буханке" будет бездомным.😰 А если он еще и человек пожилого возраста, то ему ничего не останется, как устроить на эту компенсацию жилья достойные похороны самому себе.
- "Жилье признано аварийным после 1 января 2017 года. Реализовать программу планируют до конца следующего года. "----------- Реализовать до конца следующего года? Жить в страхе почти девять лет! Такое могут выдержать наши высокопоставленные?