ФАС запретила магазинам спекулировать ценами перед Новым годом
Если ретейлеры выйдут за рамки дозволенного, ведомство примет меры
02 декабря 2025, 15:11, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба напомнила торговым сетям, что в преддверии Нового года нужно воздержаться от необоснованного повышения цен. Сообщение об этом появилось на сайте управления по Алтайскому краю.
«ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в период повышенного спроса в преддверии Нового года», – пишет ведомство.
В сообщении также подчеркивается: если ретейлеры выйдут за рамки дозволенного, будут приниматься меры, а нарушения – пресекаться.
Информацию об этом ФАС каждый год направляет в самые крупные отраслевые объединения и федеральные торговые сети, в числе которых "Магнит", "Ашан", "Лента", "Метро", "Мария-Ра", "Монетка".
Ранее представители Общественной палаты предложили заморозить цены на алкоголь перед Новым годом и до середины января. Правда, аналитики говорят, что подорожание в преддверии праздников неизбежно в связи с повышением акцизных сборов.
15:25:13 02-12-2025
вайй...и магазины прям поджали хвосты и испугались? Да уже минимум с 11.11 начался рост цен.
А необоснованность поднятия цен легко обоснуют. Как с бензином. Пару дней товар на витрины не выложут, создадут искусственный дицифид, и взлетят цены. Народ как с гречкой побежит сломя голову сметать с полок и сплетнями.
15:34:22 02-12-2025
"дицифид" "Народ как с гречкой побежит сломя голову сметать с полок и сплетнями." Это шесть баллов по пятибалльной системе! Русский речь тебя покинул?
15:42:11 02-12-2025
вай-вай,как страшно
15:44:02 02-12-2025
И все магазины кааак ринулись бояться)))
16:04:53 02-12-2025
- почему вы повышаете цены в период повышенного спроса?
- потому чито рынок регулирует цены сам, вот есои бы спрос начал падать...
***
- почему вы повышаете цены, когда спрос упал?
- потому, что нам надо компенсировать издержки в период снижения спроса...
19:15:07 02-12-2025
Возрождать советские "пережитки" недопустимо: право на свободную наживу при капитализме священно и буржуйскому государству не пристало его нарушать!
08:01:24 03-12-2025
а кто и как проверит то? я считаю. что все магазины повысили необоснованно на всё! всем штраф в нашу пользу
13:30:02 03-12-2025
Рассмешили.