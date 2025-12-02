ФАС запретила магазинам спекулировать ценами перед Новым годом

Если ретейлеры выйдут за рамки дозволенного, ведомство примет меры

02 декабря 2025, 15:11, ИА Амител

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Федеральная антимонопольная служба напомнила торговым сетям, что в преддверии Нового года нужно воздержаться от необоснованного повышения цен. Сообщение об этом появилось на сайте управления по Алтайскому краю.

«ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в период повышенного спроса в преддверии Нового года», – пишет ведомство.

В сообщении также подчеркивается: если ретейлеры выйдут за рамки дозволенного, будут приниматься меры, а нарушения – пресекаться.

Информацию об этом ФАС каждый год направляет в самые крупные отраслевые объединения и федеральные торговые сети, в числе которых "Магнит", "Ашан", "Лента", "Метро", "Мария-Ра", "Монетка".

Ранее представители Общественной палаты предложили заморозить цены на алкоголь перед Новым годом и до середины января. Правда, аналитики говорят, что подорожание в преддверии праздников неизбежно в связи с повышением акцизных сборов.