Финальный загар. Барнаульцы ловят "последнее солнышко" на набережной Оби

Самые смелые расположились на берегу и активно синтезируют витамин D

18 сентября 2025, 17:40, ИА Амител

Барнаульцы загорают 18 сентября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульцы не желают отпускать лето и хватаются за каждую минутку, когда можно не просто погреться под солнцем, но и позагорать. В четверг в конце дня, 18 сентября, самые смелые расположились на берегу Оби и активно синтезируют витамин D под действием солнечных лучей.

По данным алтайского Гидрометцентра, теплая погода сохранится еще несколько дней. В частности, 19, 20 и 21 сентября ожидается +19...+22 градуса.

Согласно долгосрочному прогнозу "Яндекс Погоды", на следующей неделе самыми теплыми будут пятница и суббота, 26 и 27 сентября. А уже в конце сентября – начале октября ожидается резкое похолодание: столики термометров не будут подниматься выше +10 градусов.