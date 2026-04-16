Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие

Правительство страны заявило, что Финляндия привержена ДНЯО и "не станет ядерной державой"

16 апреля 2026, 21:11, ИА Амител

Финляндия отказалась от размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом сообщается в опубликованном правительством докладе об изменениях во внешней политике и политике безопасности, пишет РИА Новости.

«Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время», — говорится в документе.

Также отмечается, что Финляндия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому "не станет ядерной державой".

Глава Минобороны страны Антти Хяккянен в марте говорил, что правительство предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что намерение Финляндии отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к ее уязвимости и эскалации напряженности в Европе. Он отмечал, что это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.