Со слезами на глазах. Парады у дома ветеранов прошли в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже в третий раз в Барнауле накануне Дня Победы проходят парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 6 мая акция состоялась для Николая Вытоптова, Евгения Квашнина, Владимира Кушпелева, Кузьмы Бессонова, Зои Камболиной, Николая Морозова, Геннадия Окорокова.

Строевым шагом под их окнами прошёл взвод почётного караула Барнаульского юридического института МВД России. Также перед ветеранами с песнями военных лет выступил солист Арсен Митичашвили. Добавим, что акция не оставила равнодушным ни одного человека во дворах, где прошли выступления, ветераны с удовольствием подпевали, а некоторые не смогли сдержать слёз.