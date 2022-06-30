Суровые бараны и железные кони. Что показывали на выставке «День сибирского поля»
На традиционном алтайском агропразднике «День сибирского поля» гости могли увидеть удивительные сельскохозяйственные машины и племенных животных
30 июня 2022, 18:46, Екатерина Смолихина
Главные экспонаты выставок «Дня сибирского поля» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Два дня — с 29 по 30 июня — в Павловском районе Алтайского края проходил агрофорум «День сибирского поля». Здесь бизнесмены, связанные с сельским хозяйством и пищепромом, заключали договоры, изучали новинки техники, знакомились с племенными животными. Amic.ru показывает наиболее любопытные экспонаты выставок.
Поросёнок на вертеле и сыр с шоколадом. Чем кормили на празднике «День сибирского поля»
Комментарии
Новости партнеров