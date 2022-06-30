Суровые бараны и железные кони. Что показывали на выставке «День сибирского поля»

Главные экспонаты выставок «Дня сибирского поля» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два дня — с 29 по 30 июня — в Павловском районе Алтайского края проходил агрофорум «День сибирского поля». Здесь бизнесмены, связанные с сельским хозяйством и пищепромом, заключали договоры, изучали новинки техники, знакомились с племенными животными. Amic.ru показывает наиболее любопытные экспонаты выставок.