Где отметить Новый год в Барнауле? Сеть банкетных залов "Априори" открыла бронирование

Здесь можно провести корпоратив или главную ночь года

"Роял парк" / Фото: apriori-barnaul.ru

До Нового года остается всего несколько месяцев, а значит, самое время задуматься о том, где встретить главный праздник зимы. Декабрь – горячая пора для компаний: коллеги собираются, чтобы подвести итоги, отметить успехи и зарядиться энергией на будущее. Чтобы праздник не превратился в гонку за свободным столиком, лучше позаботиться о месте заранее. В Барнауле это можно сделать в сети банкетных залов "Априори", где уже стартовала бронь на корпоративы и новогоднюю ночь.

Праздник для любой компании

Сеть "Априори" – это десятки площадок по всему Барнаулу. От уютных залов на 15 человек до больших пространств, которые вмещают до тысячи гостей. Среди них – популярные банкетный комплекс "Времена года", банкет-холл "Олимп", банкетный зал "Априори", "Волна", "Версаль", "Да Винчи", дом-ресторан "ПолзуновЪ", банкетный зал "Куку LeXX*", "Роял Парк" и другие.

Каждая площадка имеет свое лицо: классический интерьер, современный Loft* или просторный зал в пражском стиле. Их объединяет одно – безупречная кухня, высокий сервис, внимание к деталям и комфорту гостей. Современное звуковое, световое и музыкальное оборудование позволяют создавать атмосферу настоящего шоу, будь то камерный вечер или масштабный праздник.

Банкетные залы / Фото: apriori-barnaul.ru

Атмосфера, создающая настроение

В новогодний корпоратив в "Априори" нет доплат за обслуживание, а праздничный декор залов предоставляют в подарок. И это не просто детали, а тщательно продуманная стилистика, которая сразу погружает в атмосферу Нового года. Средний чек по кухне – от 4000 рублей на человека. При этом гости могут приносить свои напитки без пробкового сбора.

Организаторы позаботились и о небольших коллективах, кто не собирает полный зал: доступны сборные корпоративы для разных компаний от 80 человек с готовой программой. Живая музыка, профессиональные ведущие, конкурсы и розыгрыши подарков помогут весело отметить праздник.

Главная ночь года в "Априори"

А если хочется провести главную ночь года вне дома – в сети банкетных залов "Априори" подготовили программу с 31 декабря на 1 января. Стоимость на одного человека – от 6000 рублей. Гостям доступны праздничный декор, банкетное меню, развлекательная программа от лучших ведущих города, яркие выступления артистов, конкурсы, подарки, дискотека и конечно, поздравление президента РФ. Здесь Новый год начинается с тепла, искренних улыбок и настоящей магии.

Бронь мест на новогоднюю ночь и корпоративы уже открыта. Закрепить за собой дату можно, внеся предоплату от 10 до 15 тысяч рублей. При этом стоит поторопиться: самые удобные даты (доступны с 12 декабря 2025 года) традиционно разбирают первыми. Телефон для бронирования: +7 (3852) 235-777.

"Априори" – это не просто банкетные залы. Это незабываемая атмосфера праздника, где каждая встреча становится особенной. Здесь все продумано до мелочей, чтобы и корпоратив, и встреча Нового года превратились в воспоминания, которые хочется хранить.

