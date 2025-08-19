Где в Барнауле купить качественные продукты напрямую от фермеров?
На "Эко-Ярмарке" продают мясо, рыбу, молочные изделия, овощи, фрукты и многое другое
Сегодня все больше людей стремятся к осознанному питанию, подыскивая альтернативу массовому рынку. Удовлетворить запрос способна барнаульская "Эко-Ярмарка" на Взлетной, 2к, – пространство, где фермеры Алтайского края предлагают свежие и натуральные продукты.
От производителя к потребителю
"Эко-Ярмарка" работает ежедневно с 09:00 до 20:00 и объединяет более 150 павильонов и островков с разнообразным ассортиментом товаров. В основном это прямые поставки от фермеров:
- молоко из-под коровы;
- мясо после забоя;
- овощи с грядки.
Мясо проходит ветеринарный контроль и имеет сертификат лаборатории Россельхознадзора.
Гастрономическое разнообразие
Выбор товаров удовлетворит даже самых взыскательных покупателей:
1. Свежая и охлажденная рыба от алтайских рыбхозов:
- речная (форель, карп, сазан, щука, судак);
- копченая и соленая;
- живая.
2. Мясная продукция:
- говядина травяного откорма;
- домашняя птица (куры, утки, индейка);
- экзотика (мраморная свинина, баранина).
3. Молочный ряд:
- парное молоко (коровье, козье);
- творог и сметана с классической жирностью;
- сыры (от привычного "Российского" до изысканного камамбера).
4. Овощи и фрукты:
- сезонные (от первой зелени до осенних тыкв);
- редкие сорта томатов и огурцов;
- ягоды (клубника, голубика, малина).
5. Готовые продукты:
- хлеб на закваске;
- натуральный мед и варенье;
- маринады и соленья.
Барнаульцы отмечают, что закупать товары на "Эко-Ярмарке" удобно, ведь все необходимое находится под одной крышей, причем по доступной цене. А еще ценят свежесть и натуральность продуктов, что особенно важно для тех, кто придерживается правильного и здорового питания. Вот какой отзыв оставила одна из покупательниц.
«Спасибо за вкусные, свежие продукты. Дочка перестала страдать аллергией после перехода на фермерское молоко», – поделилась жительница Барнаула Ольга.
Дополнительные сервисы
Для удобства гостей на "Эко-Ярмарке" работает:
- ремонт обуви;
- швейная мастерская;
- ремонт часов, ювелир, изготовление ключей;
- бесплатная зона на 300 машино-мест.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
ООО "Эко-Ярмарка"
