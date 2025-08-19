НОВОСТИОбщество

Где в Барнауле купить качественные продукты напрямую от фермеров?

На "Эко-Ярмарке" продают мясо, рыбу, молочные изделия, овощи, фрукты и многое другое

19 августа 2025, 10:00

"Эко-Ярмарка" / Фото: vk.com/eko22ru
"Эко-Ярмарка" / Фото: vk.com/eko22ru

Сегодня все больше людей стремятся к осознанному питанию, подыскивая альтернативу массовому рынку. Удовлетворить запрос способна барнаульская "Эко-Ярмарка" на Взлетной, 2к, – пространство, где фермеры Алтайского края предлагают свежие и натуральные продукты.

От производителя к потребителю

"Эко-Ярмарка" работает ежедневно с 09:00 до 20:00 и объединяет более 150 павильонов и островков с разнообразным ассортиментом товаров. В основном это прямые поставки от фермеров:

  • молоко из-под коровы;
  • мясо после забоя;
  • овощи с грядки.

Мясо проходит ветеринарный контроль и имеет сертификат лаборатории Россельхознадзора.

Гастрономическое разнообразие

Выбор товаров удовлетворит даже самых взыскательных покупателей:

1. Свежая и охлажденная рыба от алтайских рыбхозов:

  • речная (форель, карп, сазан, щука, судак);
  • копченая и соленая;
  • живая.

2. Мясная продукция:

  • говядина травяного откорма;
  • домашняя птица (куры, утки, индейка);
  • экзотика (мраморная свинина, баранина).

3. Молочный ряд:

  • парное молоко (коровье, козье);
  • творог и сметана с классической жирностью;
  • сыры (от привычного "Российского" до изысканного камамбера).

4. Овощи и фрукты:

  • сезонные (от первой зелени до осенних тыкв);
  • редкие сорта томатов и огурцов;
  • ягоды (клубника, голубика, малина).

5. Готовые продукты:

  • хлеб на закваске;
  • натуральный мед и варенье;
  • маринады и соленья.
Продукция "Эко-Ярмарки" / Фото: Анна Зайкова, Ольга Новикова, "Эко-Ярмарка" / Актуальные цены узнавайте в отделах "Эко-Ярмарки"

Барнаульцы отмечают, что закупать товары на "Эко-Ярмарке" удобно, ведь все необходимое находится под одной крышей, причем по доступной цене. А еще ценят свежесть и натуральность продуктов, что особенно важно для тех, кто придерживается правильного и здорового питания. Вот какой отзыв оставила одна из покупательниц.

«Спасибо за вкусные, свежие продукты. Дочка перестала страдать аллергией после перехода на фермерское молоко», – поделилась жительница Барнаула Ольга.

Дополнительные сервисы

Для удобства гостей на "Эко-Ярмарке" работает:

  • ремонт обуви;
  • швейная мастерская;
  • ремонт часов, ювелир, изготовление ключей;
  • бесплатная зона на 300 машино-мест.

"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00 
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
Сайт

ООО "Эко-Ярмарка"

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:28:43 19-08-2025

Кто сказал, что от фермеров качественнее фрукты, овощи, мяса и рыба? Они что не знают современные технологии?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:20 19-08-2025

Какие там фермеры???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:33 20-08-2025

Фермеры из средней Азии )))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:25 20-08-2025

Гость (09:22:33 20-08-2025) Фермеры из средней Азии )))... Это точно!

  -3 Нравится
Ответить
