Где в Барнауле купить качественные продукты напрямую от фермеров?

На "Эко-Ярмарке" продают мясо, рыбу, молочные изделия, овощи, фрукты и многое другое

"Эко-Ярмарка" / Фото: vk.com/eko22ru

Сегодня все больше людей стремятся к осознанному питанию, подыскивая альтернативу массовому рынку. Удовлетворить запрос способна барнаульская "Эко-Ярмарка" на Взлетной, 2к, – пространство, где фермеры Алтайского края предлагают свежие и натуральные продукты.

От производителя к потребителю

"Эко-Ярмарка" работает ежедневно с 09:00 до 20:00 и объединяет более 150 павильонов и островков с разнообразным ассортиментом товаров. В основном это прямые поставки от фермеров:

молоко из-под коровы;

мясо после забоя;

овощи с грядки.

Мясо проходит ветеринарный контроль и имеет сертификат лаборатории Россельхознадзора.

Гастрономическое разнообразие

Выбор товаров удовлетворит даже самых взыскательных покупателей:

1. Свежая и охлажденная рыба от алтайских рыбхозов:

речная (форель, карп, сазан, щука, судак);

копченая и соленая;

живая.

2. Мясная продукция:

говядина травяного откорма;

домашняя птица (куры, утки, индейка);

экзотика (мраморная свинина, баранина).

3. Молочный ряд:

парное молоко (коровье, козье);

творог и сметана с классической жирностью;

сыры (от привычного "Российского" до изысканного камамбера).

4. Овощи и фрукты:

сезонные (от первой зелени до осенних тыкв);

редкие сорта томатов и огурцов;

ягоды (клубника, голубика, малина).

5. Готовые продукты:

хлеб на закваске;

натуральный мед и варенье;

маринады и соленья.

Продукция "Эко-Ярмарки" / Фото: Анна Зайкова, Ольга Новикова, "Эко-Ярмарка" / Актуальные цены узнавайте в отделах "Эко-Ярмарки"

Барнаульцы отмечают, что закупать товары на "Эко-Ярмарке" удобно, ведь все необходимое находится под одной крышей, причем по доступной цене. А еще ценят свежесть и натуральность продуктов, что особенно важно для тех, кто придерживается правильного и здорового питания. Вот какой отзыв оставила одна из покупательниц.

«Спасибо за вкусные, свежие продукты. Дочка перестала страдать аллергией после перехода на фермерское молоко», – поделилась жительница Барнаула Ольга.

Дополнительные сервисы

Для удобства гостей на "Эко-Ярмарке" работает:

ремонт обуви;

швейная мастерская;

ремонт часов, ювелир, изготовление ключей;

бесплатная зона на 300 машино-мест.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

ООО "Эко-Ярмарка"

