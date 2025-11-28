В поезде имеются вагоны с мягкими креслами и подставками для ног, в Денисовой пещере тоже обеспечат условия – как минимум будут стулья

28 ноября 2025, 12:40, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

В России 30 ноября будет проходить 11-й Географический диктант. В Алтайском крае готовят для этих целей примерно 70 площадок, среди которых Денисова пещера и пригородный поезд Барнаул – Славгород.

В регионе на площадках диктанта, по предварительным данным, соберется более пяти тысяч человек. Большинство участников придет в образовательные организации. На главной площадке участников ждут сюрпризы и подарки. Сбор и регистрация начнутся с 11 часов, а в 12 стартует сам диктант.

В целом он будет проходить в 9 городах и 25 районах региона. Регистрация участников завершилась еще не на всех площадках. Пройти ее можно на сайте акции.

В прошлом году самым интересным местом проведения стала Денисова пещера. Для этих целей в каменном зале были установлены стулья. На этот раз здесь тоже можно будет написать диктант.

«Количество участников ограничено самой площадью пещеры – не более 25 человек», – отмечается в описании площадки на сайте диктанта.

Как сообщил региональный Минтранс, диктант в воскресенье смогут написать пассажиры пригородного поезда Барнаул – Славгород, который отправляется в 15:40. Проводники раздадут бланки с заданиями, письменные принадлежности и свидетельство участника.

«В составе поезда современные пассажирские вагоны, оборудованные мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног, разъемами для наушников, розетками для зарядки мобильных устройств. В поезде установлена система климат-контроля и обеззараживания воздуха», – отметили в ведомстве.

В целом в России зарегистрировано порядка девяти тысяч площадок для проведения Географического диктанта. Проверить свои знания можно будет и в интерактивном формате до 14 декабря.

Вопросы в этом году посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути. Традиционно будет охвачен широкий круг тем: от особенностей природы разных стран и природных явлений до выдающихся исследователей и экспедиций.

В октябре Алтайский край присоединился к первому Всероссийскому агродиктанту, который проходил в аграрном университете и Россельхозбанке. Цель его проведения – формирование у граждан понимания значимости аграрной отрасли.