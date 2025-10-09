Алтайский край присоединяется к первому Всероссийскому агродиктанту

Пройти его можно в Алтайском государственном аграрном университете и Россельхозбанке

09 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Проведение агродиктанта / Фото: АКЗС

С 8 по 12 октября "Единая Россия" в партнерстве с Россельхозбанком запускает первый агродиктант, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участники должны ответить на 30 вопросов, охватывающих различные области сельского хозяйства, выбрав участие в онлайн-формате на портале агродиктант.рф или на одной из специально подготовленных площадок в школах, вузах и предприятиях агропромышленного комплекса. В Алтайском крае главными площадками стали аграрный университет и Россельхозбанк.

«Сегодня особенно важно формировать у граждан понимание значимости аграрной отрасли – не только как основы продовольственной безопасности, но и как перспективного направления для профессионального и личностного развития», – сказал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, председатель общественного совета партийного проекта "Российское село" в регионе Сергей Серов.

По его словам, просветительские проекты играют важную роль в популяризации аграрных профессий, повышении уровня знаний и привлечении молодежи к развитию отрасли.

Он лично принял участие в диктанте и признался, что даже с учетом большого опыта в аграрной сфере некоторые вопросы все же заставили его задуматься.

Проведение агродиктанта / Фото: АКЗС

Агродиктант уникален тем, что в нем могут участвовать люди всех возрастных категорий – как те, кто связан с сельским хозяйством, так и любые желающие, подчеркнул замдиректора регионального филиала РСХБ Юрий Ревединский. По его мнению, с помощью текста каждый участник расширит свои знания о стране, ее истории и одной из самых важных отраслей российской экономики – сельском хозяйстве.

На выполнение задания отводят 45 минут. Все участники получат сертификаты или дипломы в зависимости от достигнутых результатов.